De vierde etappe van de Giro betekende eindelijk weer de terugkeer van de etappekoers in Italië. Het werd bovendien een chaotische dag, waarin het hele klassement werd omgegooid. Daardoor rijdt er nu een nieuwe renner in de iconische roze trui.

Na een helse tocht, waarin klassementsleider Guillermo Silva al vroeg moest afhaken, kwam de Ecuadoriaan Jhonatan Narvaez als winnaar over de finish. Hij won een sprintje van een uitgedund peloton, waar geen echte topsprinters meer bijzaten. Ook het roze verwisselde van schouders, na een urenlange strijd om de bonificatieseconden.

Klassementen en uitslagen Giro d'Italia

In het algemeen klassement is er veel veranderd. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva verloor bijna tien minuten en raakte derhalve de roze leiderstrui kwijt. De vierde etappe had diverse tussensprints, die allemaal bonificaties opleverden net als op de finish in Cosenza. Daardoor was het even spannend, maar bleek de Italiaan Giulio Ciccone het roze te pakken. De renner van Lidl-Trek heeft een voorsprong van vier seconden op zowel Jan Christen, Florian Stork als Egan Bernal.

Thymen Arensman is de beste Nederlander op de vijfde plek, met vijf seconden achterstand op Ciccone. Hij kwam dinsdag goed door en oogt opvallend fit. In eerdere jaren bleek de eerste week steevast een probleem voor de sterke Nederlander van Netcompany INEOS. Hij hoopt zijn vorm de komende tijd vast te houden.

De paarse puntentrui hangt nog altijd om de schouders van de pijlsnelle Fransman Paul Magnier. Hij won al twee etappes in deze Giro. Diego Sevilla, die er in Bulgarije meermaals op uittrok in de kopgroep, is nog steeds de leider in het bergklassement.

Dag van morgen

Woensdag staat er een echte heuveletappe op de planning in Italië. Vooral op het eind wordt het behoorlijk klimmen geblazen voor de klassementsmannen, waardoor opnieuw grote wisselingen in de algemene stand in het verschiet liggen. Ciccone hoopt zijn roze trui nog wat langer om te mogen dragen, maar ook een winnaar uit de vroege vlucht is niet uitgesloten.

Volg via onze wielerpagina het laatste nieuws over de Giro d'Italia, check de 17 Nederlanders in koers, raadpleeg de tv-gids en bekijk de uitslagen en klassementen van de Ronde van Italië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover