Paul Magnier heeft na de eerste ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Franse renner van Soudal Quick-Step was in de straten van de Bulgaarse hoofdstad Sofia de snelste in de massasprint, voor de Italiaan Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Nederlander van Unibet Rose Rockets kwam in de laatste meters snel opzetten, maar kon zijn wiel net niet voor dat van de Fransman steken.

De laatste van drie etappes door Bulgarije verliep rustig, na de massale valpartij van zaterdag. Er ontsnapte een kopgroep van drie, met daarin de Spaanse bergtruidrager Diego Pablo Sevilla. Onderweg van Plovdiv naar Sofia kwamen de renners één klim tegen. Op de pas van Borovets van de tweede categorie pakte Sevilla de volle buit aan bergpunten. Het peloton liet de vluchters lang vooruitrijden en rekende hen uiteindelijk pas in de laatste kilometer in.

Groenewegen spreekt

Bij Eurosport zei Groenewegen: "Ik had wel de snelheid, maar ik ging te laat aan. Er waren nog 300 meter te gaan. Maar hier putten we hoop uit."

Voormalig wielrenster Jip van den Bos stipt aan dat er voor Groenewegen niet heel veel kansen meer komen deze Ronde van Italië. "Hij moet het hebben van de makkelijkere sprints", meent ze. Bij heuvelachtig terrein zijn er andere topsprinters die meer kans maken. Ook is het maar de vraag of en hoe Groenewegen de bergetappes doorstaat om überhaupt nog gevaarlijk te kunnen zijn bij latere vlakke ritten.

Klassement

In het algemeen klassement verandert er weinig. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui, met 4 seconden voorsprong op de Duitser Florian Stork en de Colombiaan Egan Bernal. Thymen Arensman is de beste Nederlander, hij staat vierde op 6 seconden van Silva.

Door de val van zaterdag hebben inmiddels zeven deelnemers de ronde verlaten. Met name UAE Team Emirates is hard getroffen. De ploeg raakte drie renners kwijt, onder wie klassementsmannen Adam Yates en Jay Vine. Maandag volgt een rustdag. Dinsdag gaat de koers verder in het uiterste zuiden van Italië met een etappe over 138 kilometer met onderweg een beklimming van de tweede categorie.

