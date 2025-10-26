Harrie Lavreysen heeft zijn unieke missie voltooid. De Nederlandse baanwielrenner won zondag de sprint op het WK en pakte zo vier gouden medailles. Dat was nog nooit iemand gelukt.

Lavreysen is voor de zevende keer op rij wereldkampioen geworden op de sprint. De 28-jarige Brabander versloeg in de finale de Brit Matthew Richardson in twee heats. Voor Lavreysen was het zijn vierde wereldtitel op de WK in Chili. Eerder was hij daar de beste op de teamsprint (samen met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland), op de keirin en de kilometer tijdrit.

Lavreysen kondigde donderdag na zijn winst op de keirin - zijn tweede goud - aan voor vier titels te gaan op de piste van Santiago. "Dat heeft nog nooit iemand gepresteerd", verklaarde hij zijn plan. In totaal heeft hij nu al twintig wereldtitels verzameld.

Op de Spelen van Parijs versloeg hij Richardson ook in de finale. De Brit kwam toen nog uit voor Australië en geldt de laatste jaren als Lavreysens grootste concurrent.

Hetty van de Wouw

Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet zijn er op de WK wielrennen in Chili niet in geslaagd de finale te bereiken op de keirin. Van de Wouw, goed voor drie wereldtitels op de piste van Santiago, eindigde in haar halve finale als vierde waar een plaats bij de eerste drie nodig was. Van der Peet finishte in haar heat als vijfde.

Op de keirin starten zes rensters die eerst drie ronden achter een elektrische brommer rijden en daarna in drie ronden sprinten om de winst.

Geen evenaring van Lavreysen

Van de Wouw miste door de uitschakeling de kans op een vierde wereldtitel. De 27-jarige Brabantse had al met het nodige geluk de halve finales bereikt. Ze was in haar heat in de kwartfinales als vijfde geëindigd. Dat zou uitschakeling betekenen, maar door een diskwalificatie van de voor haar gefinishte Japanse Haruka Nakazawa bleef ze alsnog in het toernooi.

Van de Wouw veroverde op de wielerpiste van Santiago wereldtitels op de teamsprint, sprint en kilometer tijdrit.