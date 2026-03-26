Van een Nederlands YouTube-kanaal met slechts een paar volgers tot dé wielersensatie van het moment. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het is de realiteit voor de ploeg Unibet Rose Rockets. Dat team boekte woensdag het grootste succes tot nog toe met een WorldTour-zege voor Dylan Groenewegen, een renner waar de oprichters van de ploeg jaren geleden nog een fanlied voor maakten. Dit is het verhaal van een van de meest opzienbarende Nederlandse wielersprookjes.

Daarvoor moeten we terug naar de zomer van 2019. Bas Tietema, nog niet zo lang daarvoor een veelbelovende en talentvolle wielrenner, heeft het idee om met een camper naar de Tour de France te gaan om wat leuke video’s te maken. Hij kwam uit bij Devin van der Wiel en Josse Wester, twee jonge knapen die elkaar kenden en wel in waren voor een avontuur. Zo ging het trio naar de Tour en was Tour de Tietema geboren. Met opmerkelijke video’s waarin ze pizza’s uitdeelden aan het peloton en een lied over Dylan Groenewegen maakten werden ze al snel bekend.

'Gozer is helemaal gestoord'

Vanaf dat moment ging het hard en werden de grenzen verlegd. Ze fietsten in drie weken van Italië naar Nederland tijdens de Giro, reden de Ronde van Vlaanderen terwijl Van der Wiel nauwelijks fietservaring had én Wester won zelfs op bescheiden niveau een koers. Maar op de achtergrond sluimerde een veel grotere droom: het opzetten van een eigen wielerteam en meedoen aan de Tour de France. “Ik dacht: die gozer is helemaal gestoord”, merkt Wester in een van de vele video’s op nadat Tietema de ambitie uitsprak.

Dat eerste lukte eind 2021, toen Tour de Tietema Cycling Team het levenslicht zag. In de absolute kelderklasse van het wielrennen, welteverstaan. Maar in 2023 werd het pas écht serieus met de komst van TDT-United Cycling, met onder meer Tietema zelf als een van de renners. De namen, de wedstrijden en de overwinningen binnen de wielerploeg werden jaar na jaar groter. Inmiddels heeft het team, met honderdduizenden volgers op sociale media, al aan de start gestaan van onder meer Parijs-Roubaix, Strade Bianche en de Amstel Gold Race.

Anno 2026 ziet de toekomst er nóg rooskleuriger uit. Het team heet inmiddels Unibet Rose Rockets en is op papier een Frans team, ook om nog meer wereldwijde aandacht te krijgen. Maar wie denkt dat het nog altijd maar een uit de hand gelopen project is, zit mis.

Successen met Dylan Groenewegen

Met Wout Poels en Dylan Groenewegen werden twee grote Nederlandse topwielrenners aangetrokken, wielericoon Marcel Kittel is sprintcoach en de Rockets zijn het seizoen sensationeel gestart. Groenewegen won al vier ritzeges, waaronder de Ronde van Brugge. Dat was een mijlpaal voor de ploeg, want het betekende de eerste World Tour-zege ooit voor Tietema en co. De successen zijn, hoe groot de ploeg ook is geworden, nog altijd te vinden in uitgebreide video’s.

Geen Tour de France, wel de Giro

Begin mei staat Unibet Rose Rockets met hun felgekleurde pak en fiets aan de start van de Giro d’Italia. Het lijkt vooralsnog niet op te kunnen voor de ploeg waar Tietema, Wester en Van der Wiel nog een grote rol in spelen. Ze kregen weliswaar geen uitnodiging voor de Tour de France, maar bet lijkt met deze prestaties een kwestie van tijd.

En dat allemaal met een avontuur van drie jongens, een YouTube-kanaal en wat lollige video’s. Tietema begrijpt in gesprek met de NOS ook na de geweldige seizoensstart wel dat de ploeg soms met argusogen wordt aangekeken. "Als ik zou lezen dat drie YouTubers die pizza's uitdeelden op de Champs Élysées en wheelie contests hielden zoiets beginnen, dan kan je natuurlijk je vraagtekens zetten."

Toch begint hij dat imago steeds meer te omarmen. “Onze identiteit is gewoon dat we vanuit een mediaorganisatie een wielerploeg hebben neergezet. We willen dat gewoon beide op een heel hoog niveau doen.” En als dat zo blijft, dan wordt die gedroomde Tour de France-deelname volgend seizoen misschien al werkelijkheid.

