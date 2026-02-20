Van YouTube naar de Giro d'Italia. Het kan. Dat bewijst Unibet Rose Rockets, de Nederlandse wielerploeg van Bas Tietema. Zij maken begin mei hun debuut in een grote ronde.

In een persbericht zegt Tietema "zeer dankbaar" te zijn voor de uitnodiging. "Het is een mijlpaal voor ons project", zegt de eigenaar van de ploeg. "We gaan niet naar de Giro om slechts deel te nemen", voegt hij toe. "Ons doel is om een etappe te winnen, en uiteraard biedt de eerste etappe een kans op de roze trui in de sprint."

Dylan Groenewegen en Wout Poels als kanonnen

Daarvoor hebben ze niemand minder dan Dylan Groenewegen in huis. De voormalig Nederlands kampioen maakte eind vorig jaar de verrassende overstap naar Unibet Rose Rockets. Hij krijgt gezelschap van routinier Wout Poels. De 32-jarige Groenewegen boekte onlangs al zijn eerste ritzege in de nieuwe kleuren.

Poels is inmiddels 38 lentes jong en weet van geen ophouden. Na avonturen bij Vacansoleil, Quick Step, Team Sky (en INEOS), Bahrain en Astana voegde hij zich dit jaar bij Unibet. Poels weet hoe het is om overwinningen te behalen in grote rondes. In de Tour de France heeft hij er één achter zijn naam staan, in de Vuelta a España twee. Een ritzege in de Ronde van Italië ontbreekt nog op zijn palmares. De ambities van Unibet sluiten dus naadloos bij hem aan.

GIRO D’ITALIAAAA!!! 😍🇮🇹



🍕 We’ve received a wildcard for the @giroditalia. Andiamo! 🥰 pic.twitter.com/r2aKkxEcHL — Unibet Rose Rockets (@rockets_cycling) February 20, 2026

Tour de France als grote droom

De ploeg is ontstaan als een idee van voormalig wielrenner en YouTuber Tietema. Ze rijden op een Franse licentie en hebben als grootste doel deelname aan de Tour de France. Voor die koers moeten ze nog minimaal een jaartje wachten, dit jaar kregen ze geen wildcard.