Na Milaan-Sanremo heeft Tadej Pogacar ook de Ronde van Vlaanderen op zijn naam geschreven. De wereldkampioen was oppermachtig, plaatste zijn beslissende aanval op de Oude Kwaremont en reed vervolgens solo naar de streep. Mathieu van der Poel bood lang weerstand, maar moest uiteindelijk buigen en eindigde als tweede.

Tijdens de tweede keer Kwaremont trok Pogacar flink door. Op de top konden alleen Van der Poel en Evenepoel volgen. De Belg moest even later op de Paterberg alsnog capituleren. Van der Poel en Pogacar reden samen richting Oudenaarde, maar op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont bleek de wereldkampioen de sterkste. Op de derde plaats eindigde Remco Evenepoel, die als debutant direct eremetaal pakte. Wout van Aert eindigde als vierde.

Voor Pogacar was het al de derde keer dat hij Vlaanderens Mooiste won. Daarmee kwam hij in een illuster rijtje met renners die de koers minimaal drie keer op hun naam schreven. Onder anderen Van der Poel, Tom Boonen en Fabian Cancellara behoren tot dat gezelschap.

Chaos door trein in beginfase

Na zo’n 30 kilometer koers kregen dertien renners de ruimte van het peloton. Julius van den Berg en Hartthijs de Vries waren de Nederlandse vertegenwoordigers in de kopgroep. Ook Silvan Dillier, ploeggenoot van Van der Poel, zat mee, evenals Kamil Gradek, Luke Lamperti, Connor Swift, Luca Van Boven, Dries De Pooter, Edoardo Zamperini, Frederik Frison, Antonio Eric Fagundez Lima, Jambaljamts Sainbayar en Victor Vercouillie.

Met nog ruim 200 kilometer te gaan ontstond er chaos bij een spoorwegovergang. Het peloton werd in tweeën gesplitst door een passerende trein. De kopgroep was al gepasseerd en ook de voorste renners van het peloton, onder wie Pogacar en Remco Evenepoel, konden doorrijden. Mathieu van der Poel en Wout van Aert kwamen echter tot stilstand.

Het voorste deel van het peloton hield even in, maar de kopgroep profiteerde optimaal van het oponthoud en zag de voorsprong oplopen naar vijf minuten.

Molenberg kantelpunt

Met nog 100 kilometer te gaan ontploft de koers op de Molenberg. De beklimming zorgt voor de eerste serieuze schifting in het peloton. Een groep van zestien renners rijdt weg, met alle grote favorieten erbij, waaronder Mathieu van der Poel, Rick Pluimers en Tim van Dijke. Wout van Aert zat bij de tempoversnelling van Pogacar-knecht Florian Vermeersch ver van achteren, maar door het sterke werk van ploeggenoot Edoardo Affini is de Belg weer aangesloten.

Elitegroep met vier Nederlanders

De kopgroep en de achtervolgende groep met favorieten smolten op 80 kilometer van de finish samen tot een groep van 24 renners. Naast Mathieu van der Poel waren ook Julius van den Berg, Rick Pluimers en Tim van Dijke aanwezig. Harttijs de Vries kon het tempo niet meer volgen.

Aanval Pogacar

Tadej Pogacar demarreerde direct aan het begin van de tweede passage van de Oude Kwaremont. Wout van Aert reageerde meteen en pakte het wiel van de Sloveen. Mathieu van der Poel moest van ver komen, maar vond net als Remco Evenepoel weer de aansluiting. Op het einde van de beklimming moest Van Aert toch capituleren, waarna Van der Poel, Pogacar en Evenepoel met z’n drieën overbleven.

Evenepoel moet lossen

Van der Poel en Pogacar lieten Evenepoel achter op de Paterberg. De Belg moest een gat laten en had bovenaan de Koppenberg een achterstand van 20 seconden. Tussen de Koppenberg en de Taaienberg leek het er even op dat Evenepoel zou terugkeren: de voorsprong slonk naar vijf seconden. Zover lieten Van der Poel en Pogacar het echter niet komen.

De laatste passage van de Oude Kwaremont moest de beslissing brengen. Pogacar twijfelde geen moment en trok vol door op het steilste gedeelte van de beklimming. Van der Poel bleef doorbeuken, maar zag de wereldkampioen steeds verder wegrijden.

Op de laatste beklimming van de dag, de Paterberg, vergrootte Pogacar zijn voorsprong naar twintig seconden. De wereldkampioen kende ook in de laatste dertien kilometer geen problemen. Van der Poel bleek niet in staat dichterbij te komen en eindigde op de tweede plaats. Debutant Evenepoel werd derde, Van Aert vierde.