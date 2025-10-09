Het is al tijden onrustig rondom Israel-Premier Tech. De veelbesproken wielerploeg uit Israel is veelvuldig het mikpunt van protesten vanwege de genocide in Gaza. Een wielrenner die onlangs aankondigde te vertrekken, ligt nu overhoop met de ploeg.

Het gaat om de Canadese topwielenner Derek Gee. Hij besloot eind augustus duidelijk te maken dat hij vertrekt bij de wielerploeg, onder meer omdat hij zich zorgen maakt over zijn veiligheid als lid van het team. Gee had een doorlopend contract, maar gaat dus weg. En dat krijgt mogelijk nog een staartje.

Lang statement op sociale media

Dat blijkt wel uit een lang statement van de wielrenner, die het belangrijk vindt om zijn kant van het verhaal te doen. "Ik heb mijn contract beëndigd met gegronde reden, zoals iedereen dat recht heeft wanneer het onmogelijk wordt om het werk onder de huidige omstandigheden voort te zetten." Al snel wordt duidelijk dat er een hoop speelde rondom Gee.

"Deze beslissing is niet lichtzinnig genomen. Het volgde op een onherstelbare relatiebreuk met de ploegleider, net als ernstige zorgen over het koersen voor het team, zowel op het gebied van veiligeheid als mijn persoonlijke overtuigingen, die zwaar op mijn geweten drukten." Gee lijkt daarmee te duiden op de schrijnende situatie in Gaza, waar Israel volgens veel experts een genocide pleegt.

Gee durft risico te nemen

Door dit alles vertrekt Gee dus, met de nodige risico's. "Het vertrek hield in dat ik het risico nam zonder ploeg te zitten en dus zonder bescherming als ik gewond zou raken. Dat risico was en ben ik nog steeds bereid te nemen, om de simpele reden dat ik niet langer voor dit team kan blijven koersen."

Schadeclaim van dertig miljoen euro

Israel-Premier Tech is er absoluut niet blij mee en driegt volgens Gee met stappen. "Ik word nu geconfronteerd met, wat ik begrijp, een schadeclaim van naar verluidt meer dan 30 miljoen euro. Enkel en alleen omdat ik mijn fundamentele rechten als professional en als mens heb uitgeoefend."

Wordt ongetwijfeld vervolgd. Duidelijk is wel dat teameigenaar Sylavn Adams een stap terug doet en de naam Israel volgend jaar uit de teamnaam verdwijnt. Dat was een eis van hoofdsponsor Premier Tech. De voorbije periode stond de ploeg op negatieve wijze in de spotlights vanwege massale pro-Palestina demonstraties tijdens onder meer de Vuelta a España en Canadese koersen in Québec en Montréal.

De ploeg start zaterdag 'na onderling overleg' ook niet in de Ronde van Lombardije. Afgelopen zaterdag was het team al niet welkom in de Ronde van Emilië vanwege veiligheidsredenen.