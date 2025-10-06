De aanhoudende protesten tegen wielerploeg Israel-Premier Tech hebben effect gesorteerd. Het omstreden team maakt maandag in een officieel statement bekend dat er voor het komende jaar een aantal flinke veranderingen zullen worden doorgevoerd.

De naam van het team zorgde de afgelopen tijd voor flink wat problemen door de situatie in Gaza. Een groep experts van de Verenigde Naties sprak onlangs uit dat Israël daar een genocide pleegt en na een aantal kleinere protesten tegen het team liep het tijdens de Vuelta volledig uit de hand. Meerdere etappes konden niet worden uitgereden en op de laatste dag ging het in Madrid helemaal mis. Met meer dan 50 kilometer te gaan werd de koers stilgelegd nadat demonstraten over de dranghekken in de stad klommen.

De afgelopen weken werd de druk steeds verder opgevoerd. Sponsor Premier Tech en de fietsenleverancier van de ploeg dreigden hun verbintenis met de ploeg op te zeggen als er niets zou veranderen. Ook werd de ploeg bij meerdere koersen geweigerd om deel te nemen en was het twijfelachtig of de start van de Tour de France volgend jaar in Barcelona wel door zou gaan als de ploeg onder de huidige naam deel zou willen nemen.

Essentiële stap

Dat heeft de ploeg gedwongen tot een ingrijpend besluit. "Met een onwrikbare toewijding aan onze renners, staf en gewaardeerde partners is besloten om het team een ​​nieuwe naam en een nieuw imago te geven, waarmee we afstand nemen van de huidige Israëlische identiteit. In de sport vereist vooruitgang vaak offers, en deze stap is essentieel om de toekomst van het team veilig te stellen", schrijft het team in een officieel statement.

"Het team is trots op zijn prestaties op de weg, maar nog meer op de cultuur die het heeft opgebouwd. Deze cultuur heeft het team in staat gesteld de uitdagingen van de afgelopen maanden te overwinnen en staat pal achter onze renners en staf tijdens een ongelooflijk moeilijke periode. Gedurende deze tijd hebben de eigenaren en het management van het team de noodzaak van verandering erkend."

Omstreden baas vertrekt