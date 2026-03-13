Michael Valgren heeft in de Tirreno-Adriatico een bijzonder hoofdstuk aan zijn carrière toegevoegd. De Deen kroonde een lange en moeizame rentree met een indrukwekkende solozege in de zware vijfde etappe, terwijl Isaac Del Toro profiteerde en de leiderstrui overnam. Mathieu van der Poel liet eveneens zien in goede vorm te verkeren en kon in de slopende finale lang voorin meestrijden.

De heuvelrit van 184 kilometer richting Mombaroccio ontplofte in de finale volledig. Op zo’n 24 kilometer van de streep kozen Valgren en Julian Alaphilippe voor de aanval. Het duo sloeg snel een kloof op het peloton, maar bij de tweede beklimming van de Santuario Beato Sante moest de Fransman passen.

Valgren rook zijn kans en plaatste op vijf kilometer van de finish de beslissende versnelling. De Deen reed definitief weg bij zijn vluchtgenoot en hield knap stand tot aan de streep. Achter hem probeerden Del Toro en Matteo Jorgenson het gat nog te dichten, maar zij kwamen uiteindelijk net tekort.

Prachtige rentree Michael Valgren

Voor Valgren betekende de zege een emotioneel moment. De 34-jarige renner kende een lange weg terug na zijn zware val in de Route d’Occitanie in 2022, waarbij hij onder meer zijn bekken brak. Het kostte hem veel tijd om weer op niveau te komen, waardoor een overwinning lange tijd uitbleef.

De ritzege in Tirreno-Adriatico is zijn eerste succes in vijf jaar en onderstreept zijn veerkracht. Valgren stond eerder al bekend als een sterke voorjaarsrenner, met winst in de Amstel Gold Race van 2018 en een bronzen medaille op het WK op de weg.

Tirreno-Adriatico

Van der Poel liet opnieuw zien dat zijn vorm in aanloop naar het voorjaar uitstekend is. De Nederlander hield zich in de zware finale knap staande en kon lange tijd mee, maar liet in de finale desondanks lopen. Van der Poel won eerder deze week al twee etappes in de Tirreno-Adriatico.

In het algemeen klassement was Del Toro uiteindelijk de grote winnaar van de dag. De Mexicaan eindigde als tweede en nam de leiderstrui over van de Italiaan Giulio Pellizzari. De Italiaanse rittenkoers duurt nog tot en met zondag, waardoor de strijd om de eindzege nog volledig open ligt.