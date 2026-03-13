De opmars van Paul Seixas houdt de wielerwereld flink bezig. Het 19-jarige Franse toptalent maakt dit voorjaar indruk met sterke resultaten en wordt steeds vaker in één adem genoemd met Tadej Pogacar. Tegelijkertijd klinkt er vanuit de omgeving van de Sloveense superster ook een opvallende waarschuwing over de manier waarop jonge renners tegenwoordig worden klaargestoomd voor de top.

Seixas beleeft een ijzersterke start van het seizoen. De renner van Decathlon–CMA CGM eindigde onder meer als tweede in Strade Bianche, waar hij lange tijd als een van de weinigen het tempo van Pogacar kon volgen. Daarnaast boekte hij al meerdere overwinningen. Daarmee lijkt hij de vruchten te plukken van de opofferingen die hij deze winter bracht. Zo vertelde hij eerder dat hij maandenlang nauwelijks tijd had voor familie en vrienden om zich volledig op zijn sport te kunnen richten.

Kanttekening bij doorbraak op jonge leeftijd

De prestaties van de Fransman blijven ook binnen de topploegen niet onopgemerkt. Domen Novak, ploeggenoot en vertrouweling van Pogacar bij UAE Team Emirates XRG, ziet veel potentie in het jonge talent. "Die jongen is echt ontzettend goed. Iedereen vergelijkt hem met Tadej. Als je naar zijn leeftijd kijkt, is hij misschien zelfs nog beter dan Pogacar toen hij zo oud was", zei hij tegen het Sloveense medium Siol.

Tegelijkertijd plaatst de ervaren Sloveen kanttekeningen bij de manier waarop jonge renners tegenwoordig worden voorbereid op de absolute top. Volgens Novak wordt er al op jonge leeftijd enorm veel gevraagd. Hoogtestages, lange periodes van huis en een strak geregisseerde planning horen inmiddels standaard bij de ontwikkeling van toptalenten. "Dat is indrukwekkend, maar ik vraag me ook af hoe lang ze dat mentaal kunnen volhouden."

Vergelijking met Tadej Pogacar

Om het verschil te schetsen, wijst Novak op het begin van Pogacars carrière, dat volgens hem veel minder strak geregisseerd verliep. "Voor zover ik weet, deed Tadej op die leeftijd nog geen hoogtestages en reed hij gewoon zijn wedstrijden. Hij ontwikkelde zich op een natuurlijke manier. Ik kan wel zeggen dat hij zijn eerste Tour won terwijl hij pizza at, bier dronk en PlayStation speelde."

Daarmee raakt Novak een bredere discussie in het moderne wielrennen. Waar talenten vroeger vaak stap voor stap groeiden, worden ze tegenwoordig al op zeer jonge leeftijd volledig professioneel begeleid. Dat levert volgens hem indrukwekkende prestaties op, maar kan ook mentaal een zware tol eisen. "Alles is nu zo professioneel. Dat is geweldig, maar ik vraag me ook af hoe lang ze dat volhouden", aldus de 30-jarige Sloveen.