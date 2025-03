Verslagen Tadej Pogacar doet opvallende onthulling na Milaan-San Remo: 'Ik kan niet toveren'

Tadej Pogacar slaagde er niet in Mathieu van der Poel achter te laten op de Poggio, de laatste klim van Milaan-San Remo. Vijf kilometer later won Van der Poel, terwijl Pogacar derde werd, achter Filippo Ganna. In een interview na de race zei Pogacar niet precies te weten wat hij anders had kunnen doen en dat de koers wel zwaarder had mogen zijn.

"We moeten de race nog analyseren, maar ik kan niet meteen iets vinden wat anders had gekund. Het is moeilijk voor mij om hier het verschil te maken. Je loopt tegen fysieke wetten aan, ik kan niet toveren", vertelde de drievoudig Tourwinnaar, die de afgelopen vier jaar steeds dichter bij het podium kwam met achtereenvolgens de twaalfde, de vijfde, de vierde en nu voor de tweede maal de derde plaats.

'Alles geprobeerd'

"Ik reed goed en heb volgens mij alles geprobeerd om de koers explosief te maken," gaat hij verder. "Het was niet genoeg, er waren twee renners gewoonweg te goed. Het zou voor mij zwaarder mogen. Ik zou willen dat de Poggio een klim van vijf kilometer is met een stijgingspercentage van 10 procent. Maar dat is niet zo. Het was in ieder geval een mooie finale."

Reactie Van der Poel

Het was duidelijk niet helemaal de finish van de Sloveen, maar daarentegen juist wel die van Van der Poel. Enorm opgelucht en blij oogde hij toen hij over de finish kwam, waarna hij vertelde hoe hij een "verrassende" strategie had ingezet om als eerste over de finish te komen:

"De andere twee (Filippo Ganna en Pogacar, red.) wilden een lange sprint en zullen gedacht hebben dat ik de sprint juist zo kort mogelijk wilde houden. Ik denk dat ik ze een beetje verrast heb. Met nog 300 meter te gaan zette ik ‘m in. Ik voelde me sterk genoeg om die door te trekken tot de finish en ik denk dat het de juiste tactiek was."

'Zo blij'

"Het winnen van deze koers is speciaal," ging MvdP verder. "Maar dat ik die twee kan verslaan… Ik bedoel: het zijn allebei geweldige renners. Het is een eer voor mij om met hen op het podium te staan. Ik ben gewoon zo blij."