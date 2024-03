Video | Wielrenners gaan kopje-onder in sloot tijdens GP Monseré na massale val

Een bijzonder pijnlijke valpartij in de GP Monseré. Het regende al vrijwel de hele dag, maar op een kleine 40 kilometer van de finish werd het voor een aantal renners wel heel erg nat.

Een grote valpartij in het midden van de peloton op een kaarsrechte weg deed een aantal renners in een kleine sloot belanden. Onder meer Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty) viel hard, kwam vol in het water en zag flink af. Hoe het met de slachtoffers gaat, is nog niet bekend, maar de dokters hadden hun handen vol.

HUGE CRASH! 💥



Slippery roads lead to a massive crash in the peloton! 😱#GPMonsere pic.twitter.com/2twIDoUaqO — Eurosport (@eurosport) March 3, 2024

Jarne Van der Paar pakte uiteindelijk de zege in de Belgische koers. Hij klopte zijn landgenoot Timothy Dupont en de Nederlander David Dekker.