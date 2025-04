'Vergeten' toprenner spreekt openhartig over 'zwaarste strijd in leven': 'Ik heb onder de grond gelegen'

Door de dominantie van Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in dit voorjaar, vergeet iedereen dat de olympisch kampioen van Parijs al maanden ontbreekt in het wielerpeloton. Remco Evenepoel ging door een hels half jaar, maar staat nu voor zijn rentree. Allemaal dankzij zijn vrouw Oumi, die breeduit bejubeld wordt door de Belg.

Tijdens de Brabantse Pijl komt er een einde aan maanden vol misère bij Evenepoel, want dan mag hij eindelijk weer eens koersen. Het lijkt een eeuwigheid geleden dat hij in Parijs olympisch goud won op zowel de tijdrit als de weg. Daarna genoot hij van de vakantie en net toen iedereen weer aan de voorbereiding voor het seizoen 20225 begon, ging het vreselijk mis. De Belg klapte tijdens een training op een openstaande autodeur en brak van alles. Einde voorseizoen.

'Oprecht getwijfeld over mijn toekomst'

Als hij ook nog eens een terugslag krijgt, moet hij door een flink deel van het voorjaar een streep zetten. Wat volgde was 'zeker de zwaarste strijd in mijn leven', schrijft Evenepoel op Instagram. In een uitgebreid bericht staat hij stil bij wat er allemaal gebeurd is. "Ik kan eerlijk zeggen dat ik onder de grond heb gelegen en oprecht twijfelde over mijn toekomst. Ik heb veel gehuild en was vaak gefrustreerd. Daarom wil ik jullie laten zien wie er echt voor mij geweest zijn", richt hij zich tot zijn volgers.

'Dankjewel voor alles'

Zijn vrouw Oumi krijgt vervolgens een enorm lofzang. "Deze donkere periode met mij moeten doorstaan is niet makkelijk geweest. Hoe hard je gewerkt hebt om al je examens te halen, in combinatie met mijn blessure en het feit dat ik mentaal down was... Ik kan alleen maar zeggen: 'Dankjewel voor alles, habiba'. Elke dag kwam je met een levensles. Je hebt me zoveel geleerd in alle aspecten van het leven. Hoe ik door zware periodes moet gaan, hoe ik gefocust moet blijven. Hoe ik vrolijk moet blijven als het moeilijk is."

Gebeden

Haar gelovige komaf hebben het stel ook geholpen. "We hadden en zullen nog veel gebeden hebben samen. Dat is zo'n ongelofelijk iets dat je mij geleerd hebt. Het is een heel speciaal gevoel dat ik graag met jou wil delen. Ik wil je graag vertellen dat ik, zonder jou, waarschijnlijk gestopt was met mijn carrière. Jij hebt me vanaf dat moment weer helpen opklimmen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik enorm veel van je houd. Je bent de mooiste persoon in het hele universum."

'Ik zal dit nooit vergeten'

Evenepoel dankt verder zijn ouders, die 'er altijd voor hem waren', de medische staf van zijn ploeg Quick Step én zijn 'paar vrienden'. "Jullie probeerden me een beetje vrolijker te maken wanneer ik het kon gebruiken. Alles wat jullie voor me gedaan hebben, zal ik nooit vergeten en zal ik zeker terugbetalen. We zijn van ver gekomen, maar we hebben het gered... Alweer."