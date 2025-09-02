De Vuelta staat halverwege de rittenkoers in brand. Het is namelijk hommeles bij een van de grootste ploegen uit het wielerpeloton: Team UAE Emirates. Daar werd tijdens de Vuelta duidelijk gemaakt dat Juan Ayuso na opvallende incidenten vertrekt bij de ploeg. Een Nederlandse oud-toprenner keek het allemaal met verbazing aan.

Ayuso (22) is op papier een van de kopmannen van UAE, maar speelt in het klassement geen rol meer. Al in de eerste bergritten verloor hij minuten en leek hij zich geregeld ook niet bovenmatig in te spannen. Weliswaar won hij kort daarna op knappe wijze en etappe, maar tussen hem en het team botert het al maanden niet. Tijdens de Vuelta kwam daarom het opvallende persbericht naar buiten dat de wegen tussen hem en UAE gaan scheiden.

Woedende Juan Ayuso

Dat zorgde vervolgens voor een woedende Ayuso, die volledig leegliep tegenover de pers vlak voor de start van etappe tien. Hij repte onder meer over een 'dictatuur' en een 'gebrek aan respect'. "Ze hebben dit gedaan om opnieuw mijn imago aan te tasten." Ondanks al het geruzie ging de Spanjaard gewoon van start in de tiende etappe.

Eurosport-commentator Karsten Kroon kijkt met verbazing naar de soap bij de steenrijke ploeg. Hij wijst niet alleen naar het team, maar is ook bijzonder kritisch op Ayuso. "Wat er nou gebeurt Jeroen (Vanbelleghem, zijn collega-commentator). Hij is een van de beste klimmers ter wereld, zijn kopman Almeida had hem gewoon nodig en hij laat zich gewoon lossen. Er waren honderd man bij elkaar en hij houdt zijn benen stil. 'Ik was moe', zei hij dan. Het was echte een naaistreek."

Al maanden aan de gang

Volgens de voormalig topwielrenner Kroon zette Ayuso daar de boel nog maar eens extra op scherp. Zijn opvallende koersgedrag kan wel eens de druppel zijn geweest voor de ploeg. 'Dat is al maanden aan de gang binnen die ploeg. Ik zeg ook al maanden: 'dat klopt gewoon niet en dat kan niet blijven duren.'

Opvallend juichgebaar

Ayuso won overigens een dag nadat hij al vroeg moest lossen een fraaie ritzege, maar baarde daar ook opzien door een opvallend juichgebaar. Hij deed zijn vingers in zijn over. Kroon weet niet hoe hij daar naar moet kijken. "Dat hij de kritiek niet wilt horen? Of het gezeik van zijn ploegleider? Of dat hij boos was dat de pers en het publiek vonden dat hij niet goed genoeg reed."

Waar gaat hij heen?

Het blijft gissen, net als de toekomst van de topklimmer. Al lijkt het vrij zeker dat hij spoedig zal tekenen bij een nieuwe werkgever. Lidl-Trek zou met de klassementsman aan de haal zijn gegaan.

Voor nu rijdt Ayuso 'gewoon' nog de Vuelta voor UAE, maar of zijn ploegleiding daar nou echt op zit te wachten. "De situatie is onhoudbaar, dus het zou me ten zeerste verbazen als hij de Vuelta uitrijdt", stelt Kroon somber. In de tiende etappe boekte UAE dankzij Jay Vine wel weer een etappezege. Ayuso liet zich van voren zien door in de slotklim tempo te maken voor kopman Almeida.