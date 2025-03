Mathieu van der Poel ziet vroege vluchter ritzege afpakken in Tirreno-Adriatico, Nederlander moet genoegen nemen met tweede plaats

Met een uitstekende eindspurt kwam Mathieu van der Poel vrijdag als tweede over de streep in de vijfde etappe van de Tirreno-Adriatico. Ondanks de goede benen is hij er nog niet in geslaagd een ritzege te boeken in de Italiaanse etappekoers. Fredrik Dversnes zorgde voor een grote verrassing door het peloton voor te blijven en de etappe op zijn naam te schrijven.

Met twee bijzonder lastige dagen achter de rug, die door de slechte weersomstandigheden uitliepen tot een slijtageslag, kreeg het peloton vrijdag opnieuw een lastig parcours voorgeschoteld. De vijfde etappe naar Pergola kon met recht worden bestempeld als serieuze heuvelrit, waardoor renners als Van der Poel logischerwijs tot de favorieten behoorden.

Vroege vluchter blijft Mathieu van der Poel voor

Zeven renners kozen al vroeg de aanval, met onder andere Xandro Meurisse en Gal Glivar van Alpecin-Deceuninck. Ze kregen gezelschap van vijf andere vluchters, waaronder Manuele Tarozzi, de bergkoning van de wedstrijd. De groep kreeg ruimte van het peloton, waardoor hun voorsprong opliep tot meer dan zes minuten. Dversnes, de best geplaatste renner in het klassement, was virtuele leider. De kopgroep begon zich echter voorzichtig te richten op ritwinst.

Terwijl INEOS Grenadiers en Q36.5 het peloton aandreven, begon de voorsprong van de kopgroep snel af te nemen. Vooral door de inspanningen van het peloton en onenigheid binnen de kopgroep liep de voorsprong terug tot slechts tweeënhalve minuut. Aan de voet van de laatste klim, naar Monterolo, lag de voorsprong van de vijf nog onder de minuut. Op de top had Dversnes nog altijd twintig seconden voorsprong op had peloton. Ondanks superieure dalende werk van Thomas Pidcock en Juan Ayuso bleef de Noor van Uno-X goed doorrijden, waardoor hij nipt uit de greep van het peloton bleef. Van der Poel liet zien over goede benen te beschikken, door de sprint van de favorieten te winnen.

Ritzege blijft uit, Filipo Ganna blijft klassementsleider

De eerste WorldTour-zege van Dversnes zorgde tegelijkertijd dat Van der Poel een streep kon zetten door zijn ambities in de Tirreno-Adriatico. Ondanks het feit dat de Nederlander eenvoudig de sprint van de groep der favorieten won, blijft een ritzege uit. Na een derde plaats in de vierde etappe, moest hij vrijdag genoegen nemen met de meest ondankbare podiumplaats.

Van der Poel bleef in de sprint Roger Adrià, Giulio Ciccone en Alex Aranburu voor. Filippo Ganna kende in de laatste kilometer nog mechanische pech, maar werd wel in dezelfde tijd geplaatst als Van der Poel en co en gaat dus nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement. In de etappe van zaterdag wachten de renners een zware bergop aankomst in Frontignano, waar het algemeen klassement beslist zal worden. Zondag is de afsluitende etappe, waarin een massasprint wordt verwacht.