Weer Nederlands succes in Giro d'Italia: Olav Kooij wint etappe na schitterende sprint

Wielrenner Olav Kooij heeft de twaalfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Na een geweldige sprint kwam de Nederlander als eerste over de streep. Landgenoot Casper van Uden werd tweede.

De 23-jarige renner van Visma | Lease a Bike is de derde Nederlander met een ritzege in deze editie van de Giro. Kooij was in de rit van Modena naar Viadana na 172 kilometer de beste in de massasprint. Hij nam met zijn zege revanche voor zijn sprint aan het einde van de vierde etappe waarin hij werd geklopt door Casper van Uden. Dit keer was Kooij sneller dan van Uden.

De Brit Ben Turner werd derde achter de twee Nederlanders. De Mexicaan Isaac Del Toro van UAE Team Emirates blijft aan de leiding van het klassement van de Giro. Zijn Spaanse ploeggenoot Juan Ayuso staat tweede. De 108e editie van de Ronde van Italië eindigt op 1 juni in Rome.

Wout van Aert

Kooij werd geholpen door ploeggenoot Wout van Aert in de massasprint. Die gooide 'al zijn kracht in de strijd', zo vertelt hij na afloop. "De ploeg heeft hard gewerkt. Het was aan mij en Olav om het af te maken."

Kooij won vorig jaar voor het eerst een etappe in de Giro. De sprinter won eerder dit jaar een etappe in de Tirreno-Adriatico en was twee keer de snelste in de Ronde van Oman. Het is een opluchting voor hem dat hij nu weer een zege te pakken heeft, vertelt hij na afloop. "Ik ben heel blij dat het vandaag lukte. Ik wil Wout en de rest van het team enorm bedanken."

Naast Kooij en Van Uden schreef ook Nederlander Daan Hoole al een ritzege op zijn naam. Hij won etappe 10: een individuele tijdrit.