Mathieu van der Poel heeft bekend gemaakt welke crossen hij de komende maanden zal gaan rijden. De Nederlander is de komende weken nog niet te zien in het veldrijden, maar vanaf halverwege december stapt hij de fiets weer op.

Van der Poel is tegenwoordig bekend door zijn prestaties op de weg, maar zijn carrière begon in het mountainbiken en het veldrijden. In laatstgenoemde discipline werd hij maar liefst zeven keer wereldkampioen. Van der Poel vocht in de cross ook ware veldslagen uit met rivalen Wout van Aert en Tom Pidcock. Die renners werden de 'grote drie' genoemd, maar tegenwoordig is het steeds vaker 'de grote twee'. Pidcock is nog maar zelden te zien in het veldrijden.

Veldritten met Van der Poel

Van der Poel zal dit seizoen maximaal dertien veldritten gaan rijden. Één daarvan is al licht onzeker. Van der Poel wil zijn crossseizoen gaan beginnen op 14 december in het Belgische Namen. Het is echter nog niet honderd procent zeker dat Van der Poel die crossen rijdt, aangezien hij eerst zeker wil zijn dat hij volledig fit is en zeker wil weten dat zijn voorbereiding op het wegseizoen volgens plan verloopt. Ditzelfde geldt voor de cross die hij op 18 januari wil gaan rijden in het Spaanse Benidorm.

In december is Van der Poel niet alleen in Namen te zien. De Nederlander rijdt ook in Antwerpen, Koksijde, Hofstade, Gavere en Loenhout. Op nieuwjaarsdag zal Van der Poel de GP van Sven Nys rijden in het Belgische Baal en een dag later is hij in Mol te zien. Vervolgens zal hij naar Benidorm afreizen en Van der Poel wil het seizoen afsluiten met een cross in Maasmechelen en de laatste is in Hoogerheide.

WK veldrijden

Vervolgens lijkt Van der Poel ook nog het WK veldrijden te gaan rijden. In het Zeeuwse Hulst wil de Nederlander voor zijn achtste wereldtitel in het veldrijden gaan. Vervolgens zal Van der Poel zich nog verder gaan focussen op het nieuwe seizoen op de weg. De kans is aanwezig dat hij ook in het mountainbiken nog zal opduiken, maar daar heeft de Nederlandse toprenner nog niets over bekend gemaakt.

