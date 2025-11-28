Mathieu van der Poel is erop uit gegaan met een mede-wereldkampioen. De Nederlander had een fietstocht met onder anderen Remco Evenepoel. Ook twee andere wielrenners en een vriend van Van der Poel sloten aan.

Van der Poel is zich in Spanje aan het voorbereiden op veldrijden. De zevenvoudig wereldkampioen cross is van plan om komende winter weer door de modder te scheuren. Inmiddels vertoeft hij nog onder de zon, zo is te zien op beelden die wielerinfluencer Freddy Ovett deelde op Instagram. Hij maakte een foto van Van der Poel, Evenepoel, Arvid de Kleijn, (Tudor) en Luke Verburg (Parkhotel Valkenburg).

"Terug op het lijdensfestival", zette Evenepoel bij de foto. Het was dus flink afzien. Er werd in totaal 128,5 kilometer gereden door het groepje van vijf, met een gemiddelde snelheid van 32,1 kilometer per uur. Het werd een fietstocht van vier uur door de regio Alicante met gemiddeld vermogen van 252 watt.

Duur groepje

Het was een duur groepje dat rond fietste over het Spaanse asfalt. Van der Poel en Evenepoel zijn grootverdieners in het peloton. De Nederlander verdient naar verluidt tegen de 5 miljoen euro bij Alpecin-Deceuninck. Met allerlei sponsordeals kan zijn inkomen op jaarbasis oplopen tot zes miljoen. Evenepoel ondertekende onlangs een vet contract bij Red Bull-BORA-hansgrohe, waar hij volgens Italiaanse media op jaarbasis tussen de 6 en 8 miljoen euro ontvangt.

Van der Poel in voorbereiding op winter vol veldrijden

Van der Poel gaat in december terugkeren als veldrijder. De vraag is alleen wanneer. Vorig crossseizoen reed Van der Poel maar liefst elf ritten. Deze jaargang wordt de Nederlander voor de kerstdagen terugverwacht, met crosses in Antwerpen (20 december), Koksijde (21 december) en Hofstade (22 december) als mogelijkheden.

De Nederlander gaat zijn precieze winterschema bekend maken bij de officiële parcoursvoorstelling van het WK veldrijden dat in 2026 in het Zeeuwse Hulst wordt gehouden.

