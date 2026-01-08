Tom Dumoulin deed onlangs van zich spreken. De voormalig topwielrenner was openhartig over zijn moeilijke tijd die hij jarenlang op de fiets had. Nu zit de Limburger een stuk beter in zijn vel. De woorden van Dumoulin zorgen voor bewondering bij ex-topsporters Ellen Hoog en Naomi van As.

Ze zagen van dichtbij, onder meer op de Olympische Spelen, de Limburger grote successen boeken op de fiets. Maar hij kende ook diepe dalen. Lang niet altijd was hij gelukkig, zeker in zijn periode bij Jumbo-Visma. Daar nam hij een korte pauze, keerde hij terug een beëndigde hij ook vroegtijdig zijn carrière.

Dieptepunt in documentaire

Het meest in het oog springende dieptepunt vond echter plaats in 2020, toen Dumoulin de Tour de France reed met Jumbo-Visma. Die ploeg werd drie weken lang gevolgd door de NOS. Zelf zei Dumoulin er vorige week over dat de docu 'nooit op die manier Nederland ingeslingerd had hoeven worden'. Daar sluiten Hoog en Van As zich in hun Sportnieuws.nl-podcast bij aan.

"Er is toch ook een docu naar buiten gebracht waar hij totaal niet zichzelf was", zag Van As. "Hij heeft die documentaire ook nog nooit zelf teruggezien." Dumoulin was in de film onder meer emotioneel vanwege zadelpijn en discussieerde meermaals openlijk met de ploegleiding. Hoog: "Hij had natuurlijk in bescherming genomen moet worden door zijn familie, management, team. Vanuit de sponsors is het (de documentaire, red.) natuurlijk super interessant..."

Camera in je knar

Dat het sportief minder gaat in sportcarrières, daar weten Hoog en Van As alles van. Alleen is een camera op je neus dan wel het laatste wat je wilt. "Als je in zo'n dal zit, moet je in bescherming worden genomen. Of even minder trainen, of een individueel schema of mentale begeleiding. Kijken wat diegene nodig heeft, maar geef hem of haar de tijd. Als er dan ineens allemaal cameraploegen op je knar zitten en je de hele dag volgen en verwachten dat je leuke interviews geeft..."

Dumoulins rol in de documentaire werd, mede door het feit dat hij geen blad voor de mond nam, behoorlijk groot. Hoog weet wel waarom. "Hij is volgens mij het type dat als hij er niet lekker in zit, hij ook niet gaat doen alsof. Dat kan hij niet."

Talentvol als hardloper

Dumoulin heeft inmiddels het wielrennen weer in zijn hart gesloten. Hij is onder meer werkzaam als wieleranalist bij de NOS, de omroep van de documentaire. Daarnaast is hij ook een zeer talentvol hardloper en zette hij al indrukwekkende tijden neer op de marathon.

