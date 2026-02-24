Tom Dumoulin gaat een nieuwe uitdaging aan in de wielersport. De oud-winnaar van de Giro d'Italia wordt een van de vaste gezichten van de nieuwe wielerpodcast van de NOS.

Vanaf woensdag 25 februari zal de NOS Wielerpodcast wekelijks te luisteren zijn via de gebruikelijke kanalen. In de podcast bespreekt Dumoulin samen met wielercommentator Andries Lamain de afgelopen wielerweek. De komende weken vinden de eerste wielerklassiekers alweer plaats, zoals aanstaande zaterdag de Omloop het Nieuwsblad en een dag later Kuurne -Brussel-Kuurne. In maart is het ook alweer tijd voor grote klassiekers als Parijs-Nice en Milaan-San Remo.

Dumoulin is een bekend gezicht in de wielersport. Zo was hij jarenlang één van de beste wielrenners van Nederland. In de zomer van 2022 stopte hij na een rijke carrière met wielrennen. Dumoulin won drie etappes in de Tour de France, werd wereldkampioen tijdrijden in 2017 en won twee ritten in de Vuelta d'España. Zijn hoogtepunt beleefde hij echter in 2017. Toen werd Dumoulin de eindwinnaar van de Giro d'Italia, de grootste overwinning uit zijn loopbaan.

'Ik kijk er enorm naar uit'

In die hoedanigheid hoopt Dumoulin de luisteraars van de podcast iets bij te brengen, maar vooral mooie verhalen te vertellen over zijn passie: de wielersport. "I n de podcast hebben we de kans om verhalen uit te diepen en achtergrond te kunnen geven over wat het wielrennen nou zo mooi maakt. Ik kijk er enorm naar uit", zo vertelt een popelende Dumoulin over zijn nieuwe uitdaging in de wielersport.

Ook Lamain, al langere tijd wielercommentator bij de NOS, kijkt er erg naar uit om samen met Dumoulin het wielrennen verder uit te diepen. "Wat mij altijd heeft getrokken aan het wielrennen is dat het nooit stil staat. Het peloton is onderweg en de verhalen bewegen mee", zo vertelt de commentator over zijn passie voor het wielrennen.

Bauke Mollema

Over wie Lamain en Dumoulin het ook regelmatig zullen hebben, is Bauke Mollema. Hij kondigde aan dat dit zijn laatste seizoen wordt als profwielrenner. Het is nog niet bekend welke koersen Mollema gaat rijden, maar hij zal alles op alles zetten om met een overwinning af te blazen aan het eind van dit seizoen.