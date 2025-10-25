Fem van Empel boekte zaterdag in Heerde de vijftigste veldritzege van haar carrière. De wereldkampioene van Visma-Lease a Bike stond in eigen land op de hoogste trede van een podium dat in figuurlijke zin volledig oranje gekleurd was. Na haar winst prijkte de Nederlandse met een bord met de tekst: 'Hoera 50 overwinningen!'

Naast Van Empel stonden Aniek van Alphen en Leonie Bentveld op het podium. In de slotronde versnelde wereldkampioene van Visma-Lease a Bike, waarna ze niet meer in de problemen kwam. De 23-jarige Brabantse, die gestopt is met wielrennen op de weg om zich volledig op het veldrijden te focussen, was dinsdag tijdens de Kiremko Nacht van Woerden ook al onverslaanbaar.

'Was wel toepasselijk'

De 23-jarige veldrijdster had voorafgaand aan haar vijftigste veldritzege al nagedacht over een ludieke manier om de mijlpaal te vieren. "Mijn vijftigste overwinning behalen was zeker een van de doelen voor deze winter, dus het is fantastisch dat het vandaag al is gelukt", reageerde Van Empel via haar ploeg. "Ik had vooraf stiekem al nagedacht over een eventueel zegegebaar, en een bordje met '50' erop was wel toepasselijk. Ik heb er enorm van genoten."

Plezier

Het plezier in de wielersport lijkt weer helemaal terug bij de Brabantse. Een paar maanden geleden was dat nog anders. Ze twijfelde zelfs een tijdje of ze ooit nog zou fietsen. "Mensen wisten niet dat ik al lang geen plezier meer beleefde aan de sport", vertelde ze onlangs in een openhartig gesprek met De Telegraaf.

"Dat lag ook voor een groot deel bij mezelf", ging ze verder. "Door mijn eigen perfectionisme verloor ik mezelf als mens, waardoor ik alleen nog focuste op waar ik goed in was. Daar bereikte ik ook veel mee, ik ging echt alles in details uitzoeken om alles zo goed mogelijk doen. Op het gebied van training, voeding, rust. Als ik één van die dingen niet perfect had gedaan, vroeg ik me af of ik er wel klaar voor was. Dat is onzin als ik nu terugkijk. Ik was meer sporter dan mens. En weet nu: ik ben wel meer dan alleen Fem de wielrenster."