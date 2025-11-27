De Belgische wielerlegende Patrick Lefevere deelde donderdag een schokkend bericht. Zo onthulde hij dat hij ruim drie weken lang in het ziekenhuis heeft gelegen. De voormalige CEO van Soudal Quick-Step meldde dat bericht op zijn X-account. "Ik was serieus ziek."

De Belgische wielerliefhebbers reageerden geschokt toen naar buiten kwam dat Lefevere ruim drie weken lang in het ziekenhuis heeft gelegen. De zeventigjarige oud-renner deelde op zijn eigen X-account het verontrustende nieuws.

'Ik heb 24 zeer moeilijke dagen achter de rug'

"Ik heb 24 zeer moeilijke dagen achter de rug waarin ik serieus ziek was”, begint Lefevere zijn bericht. “Ik heb de best mogelijke zorg gekregen. Ik mag het ziekenhuis nu verlaten. De weg naar herstel is nog lang, maar ik ben op de goeie weg. Ik bedank alle specialisten en verpleegkundigen voor de uitstekende zorgen."

After 24 very difficult days and being seriously ill, I’ve received the best possible care.

I am now allowed to leave the hospital. A long recovery still lies ahead, but I’m on the right path. Thank you to all specialists and nurses for the excellent treatment. Patrick pic.twitter.com/eRXpt6z5ny — Patrick Lefevere (@PatLefevere) November 27, 2025

Wat de precieze reden van zijn ziekenhuisopname is, onthult Lefevere niet in zijn bericht. Wel weten we dat het niet de eerste keer is dat de Belg in het ziekehuis werd opgenomen. In maart dit jaar werd hij opgenomen op de intensive care nadat hij in een restaurant tijdens een verjaardagsfeestje onwel werd door een bloeddrukval.

Broze gezondheid

Destijds mocht hij na één nacht het ziekenhuis alweer verlaten. In het verleden overwon Lefevere ook al eens alvleesklierkanker en is hij diabetespatiënt. De gezondheid van de wielerlegende is dus broos, zo blijkt uit het heden en het verleden.

Mooie wielerloopbaan

Als renner won Leferve een aantal prestigieuze koersen. Zo won hij in 1978 Kuurne-Brussel-Kuurne en een etappe in de Ronde van Spanje. Zijn grootste sporen in de wielerwereld verdiende de Belg als ploegleider en CEO van Soudal Quick-Step. Ook had Lefevere een zetel in de Raad van Bestuur van de Belgische voetbalclub Anderlecht.

In 2024 stopte Lefevere als CEO van de wielerploeg. Hij zette toen zijn gezondheid voorop. “Ik voel dat het tijd is om te stoppen”, zei hij toen tegen HLN. “Ik word er niet jonger op en ik heb natuurlijk m’n levensstijl. Ik ga misschien een beetje gas terugnemen, maar ik zal zeker actief bezig blijven.”

Reageer en praat mee!