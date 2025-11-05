Tim Wellens, ploeggenoot van Tadej Pogacar bij UAE Team Emirates, heeft een schokkend geheim onthuld: Tadej Pogacar stond op het punt de Tour de France van 2025 op te geven, een Tour die hij uiteindelijk voor de vierde keer in zijn carrière, en de tweede keer op rij, zou winnen.

In een interview met L'Équipe vertelde Wellens dat de problemen voor de Sloveense topwielrenner begonnen in etappe 17 van de Tour, vijf dagen voor de finish in Parijs. “Ik denk dat hij er al over gesproken heeft, dus we kunnen het nu vertellen. In de etappe naar Valence zei hij tegen me: 'Tim, we hebben een probleem, mijn knie doet enorm veel pijn.' De pijn was zo erg dat hij naar de auto van de dokter moest voor onderzoek,” begon Wellens zijn verhaal.

'Niemand wist het'

“Ze vonden een ontsteking of iets dergelijks, en niemand wist het. Ik was ervan overtuigd dat het nieuws zich zou verspreiden. Hij leed enorm en we twijfelden of hij de finish wel zou halen. We hebben zelfs overwogen om hem op te laten geven. In de bus zagen we dat zijn lichaam niet goed was, hij was erg opgezwollen, hij was aangekomen,” vervolgde Wellens. Voor de Belg was het logisch dat Pogacar niet kon aanvallen om meer tijd te winnen op Jonas Vingegaard, zijn belangrijkste rivaal in de strijd om het algemeen klassement.

'Opluchting dat hij niet bezweek'

“Het was een opluchting dat hij niet bezweek in de bergen. Iedereen vroeg zich af waarom hij niet aanviel, maar eigenlijk was het begrijpelijk. Daarna maakten we ons fysiek zorgen om hem, maar mentaal was ik verrast om te lezen dat hij ernaar uitkeek om naar huis te gaan. Want onderling hadden we het erg naar onze zin.”

Na weer een seizoen waarin Pogacar het internationale wielrennen domineerde, is 'Pogi', zoals hij bekendstaat, het doelwit van kritiek. Wellens geeft toe dat als hij geen ploeggenoot van de Sloveen was, hij er misschien ook al genoeg van zou hebben gehad. “Als ik niet in zijn team zat, had ik er misschien ook al genoeg van... Maar ik leef met hem samen en zie al zijn werk. Voor mij is hij de meest professionele van het team."

'Hij is een ware ster geworden'

Naast de kritiek valt ook de status van 's werelds beste op bij Pogi. "Hij is een ware ster geworden. Als hij moet stoppen voor een pauze tijdens een training, moet hij zich verstoppen. Zodra hij stopt, komen mensen dichterbij om foto's te maken. Het is moeilijk om je voor te stellen, maar hij leeft vierentwintig uur per dag met deze druk."