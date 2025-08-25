Het Vuelta-avontuur van Axel Zingle is voorbij. De Fransman van Visma | Lease a Bike, die zondag al een rampzalige etappe beleefde, moet de ronde na twee dagen verlaten. De ploeg bevestigde maandagochtend dat hij niet fit genoeg is om verder te gaan.

Zingle ging in de tweede etappe onderuit bij de massale valpartij op een rotonde, waar ook ploeggenoot Jonas Vingegaard over het asfalt gleed. Daarbij schoot zijn schouder uit de kom, die hij eigenhandig terugzette. Later in de rit gebeurde het opnieuw. Ondanks de pijn reed hij door en bereikte hij als laatste de finish, ruim 24 minuten achter ploeggenoot en ritwinnaar Vingegaard.

Alsof dat nog niet genoeg was, dacht Zingle ook nog zijn fiets kwijt te zijn. Even leek het alsof er sprake was van diefstal, maar later bleek zijn tweewieler gewoon in de bezemwagen te zijn beland. Na een chaotische dag kwam alles alsnog goed en haalde hij de streep, maar een dag later volgde alsnog het definitieve oordeel: Zingle stapt niet meer op.

Eerste grote ronde vroegtijdig voorbij

"Onze medische staf heeft besloten dat Axel niet fit genoeg is om de Vuelta te vervolgen. Zijn eerste grote ronde komt daarbij vroegtijdig tot een einde", schreef Visma in een statement. Zelf sprak Zingle zondagavond nog hoopvol, ondanks de pijn. "We zullen zien, maar de bedoeling is wel om gewoon verder te rijden", zei hij toen. Die wens bleek onhaalbaar.

🇪🇸 #LaVuelta25



Unfortunately, after yesterday’s crash, our medical team had to decide that Axel Zingle is not fit enough to continue the Vuelta a España. His first Grand Tour with the team comes to an early end.



Heal up soon, Axel. 🍀 pic.twitter.com/sQiAulMEju — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025

Domper na dubbelslag Vingegaard

De feeststemming bij Visma hield sowieso niet lang stand. Nog geen dag na de dubbelslag van Vingegaard werd de ploeg geconfronteerd met een brutale inbraak. In de nacht van zondag op maandag werd de vrachtwagen van de mecaniciens opengebroken en verdwenen er meerdere dure fietsen. Volgens Italiaanse media gaat het zelfs om achttien stuks, samen goed voor een kwart miljoen euro.

Maandag staat de derde etappe op het programma in San Maurizio Canavese. Visma onderzoekt de mogelijkheid om tijdelijk fietsen of onderdelen van andere teams te lenen, zodat alle renners ook over reservefietsen kunnen beschikken. De Italiaanse politie is een onderzoek gestart naar de brutale diefstal. Voor de ploeg rest voorlopig weinig anders dan de schade beperken in de hoop dat de fietsen snel weer opduiken.

Uitvallers Vuelta

Zingle is niet de enige die de Vuelta vroegtijdig moet verlaten. Ook Jorge Arcas van Movistar kwam zwaar ten val in dezelfde tweede etappe. Hij brak zijn dijbeen, nadat hij de etappe nog had uitgereden. "Hij heeft alles gegeven om de etappe uit te rijden, een voorbeeld van doorzettingsvermogen", aldus zijn ploeg.

"Na onderzoek in het ziekenhuis is duidelijk geworden dat Jorge een breuk in het bovenste deel van zijn linkerdijbeen heeft opgelopen en daarom de Vuelta moet verlaten", concludeerde het team. Samen met de opgave van Zingle en de eerdere uitval van Guillaume Martin (Groupama-FDJ) loopt het aantal uitvallers in de eerste dagen van de ronde zo al op tot drie.