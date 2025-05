Wielerveteraan Wout Poels deelt met winst in Turkije harde tik uit aan Nederlandse ploeg

Wout Poels heeft zondag de Ronde van Turkije op zijn naam geschreven. Het is een van de grootste overwinningen in de loopbaan van de 37-jarige Nederlander. Hij pakte levensbelangrijke punten voor zijn ploeg XDS Astana, waardoor hij tegelijkertijd een tik uitdeelde aan een Nederlandse wielerploeg.

De achtste en laatste etappe van de Ronde van Turkije leverde Poels en zijn team geen problemen op. Hij behield zijn leiderstrui die hij in de vierde etappe veilig stelde. Toen soleerde hij naar een overwinning in de bergachtige koningsrit. Poels hield een voorsprong van zestien seconden op ploeggenoot Harold Martín López. Juan Guillermo Martínez van Team Picnic PostNL maakte het podium compleet.

Poels staat bekend als een echte rittenkaper, zelfs op zijn oude dag. Hij won etappes in de Tour de France (2023), de Vuelta a España (2011 en 2023) en Luik-Bastenaken-Luik. Alleen etappewinst in de Giro d'Italia mist nog - zijn grote droom.

Nederlands team in problemen

De Ronde van Turkije staat niet per se bekend als de grootste wielerronde. Toch was de ronde voor een aantal teams van groot belang. Aan het einde van dit jaar worden nieuwe WorldTeam-licenties gegeven. Om deze te krijgen - en als professioneel wielerteam voort te bestaan - moet je in de top 18 van de UCI-wereldranglijst staan.

In Turkije ontstaat dus een heuse strijd om UCI-punten tussen Astana en het Nederlandse Picnic PostNL. De Nederlandse wielerploeg, waaronder sprinter Fabio Jakobsen, behaalde mede door blessures nog weinig punten en zit volop in degradatiestress. Poels hielp zijn ploeg Astana met een hele berg aan UCI-punten is is nu veilig.

Verliest Picnic PostNL profstatus?

Picnic PostNL, de tweede Nederlandse ploeg na Team Visma | Lease a Bike, is dat allerminst. Sterker nog, na de Ronde van Turkije zakte de ploeg nog een aantal posities. Picnic-PostNL 2168 punten en bezit de 22ste plaats. Als de ploeg hier blijft staan dan verliest het haar profstatus. Iedere twee jaar worden de proflicenties uitgedeeld.

Het Nederlandse team hoopt van 9 mei tot en met 1 juni belangrijke punten te pakken in de Giro d'Italia.

