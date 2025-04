Na noodsignaal pakt Nederlandse wielerploeg paar belangrijke puntjes in Amstel Gold Race

Alle aandacht ging zondag logischerwijs uit naar de sprint op de finish van de Amstel Gold Race, maar ver achter winnaar Mattias Skjelmose pakte een Nederlander belangrijke punten voor zijn Nederlandse wielerploeg.

Frank van den Broek werd zondag op de 26e plaats de beste Nederlander in de Amstel Gold Race. De 24-jarige renner uit Voorhout bezorgde zijn ploeg Picnic PostNL daarmee nog wat punten met kort achter hem zijn Franse ploeggenoot Warren Barguil. Het Nederlandse team moet scoren om aan het einde van het seizoen niet te degraderen uit de hoogste klasse.

'Natuurlijk ben je daar mee bezig'

Om de drie jaar zakken de onderste twee ploegen een treetje naar de ProTeams, deelname aan alle grote koersen is dan niet meer verzekerd. "Natuurlijk ben je daarmee bezig. Ik houd wel in de gaten wat ploegen als Astana en Cofidis doen en ik weet ook dat Uno-X en Tudor goed bezig zijn. Maar eigenlijk houdt mijn vader het nog beter bij", vertelde Van den Broek, die vorig jaar stuntte in de eerste etappe van de Tour de France door met ploeggenoot Romain Bardet naar de finish te rijden. De Fransman mocht winnen en het geel veroveren.

'Begin in vorm te komen'

Bardet is de man die in de Giro punten moet gaan halen. Van den Broek gaat naar de Ronde van Turkije, een koers waarin hij vorig jaar een rit en het eindklassement won. Dit jaar werd hij al tweede in de Volta NXT Classic. "Ik begin nu een beetje in vorm te komen. Dat duurt altijd even bij mij. Ik kijk zeker uit naar de zomerperiode." In principe staat hij weer bij de Tour de France aan de start.

'Lastig'

Punten pakken is inmiddels een item in de ploeg. "Al is het niet zo dat we ons programma er al op aanpassen. Je ziet wel dat andere ploegen nu meer focussen op eendaagse koersen. Wij reden dit voorjaar de AlUla Tour, terwijl er op Mallorca in vijf eendaagse koersen meer punten te verdienen waren. Het is lastig om daar tegenop te boksen."