Data en kunstmatige intelligentie nemen langzamerhand de wereld over. Dus ook de sportwereld moet met de tijd mee gaan, moeten ze gedacht hebben bij de Nederlandse wielerploeg Visma | Lease a Bike. Zij slaan de handen ineen met een AI-bedrijf, in de hoop om de prestaties te verbeteren.

In de zoektocht om het gat tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard te verkleinen, is men bij de geelzwarte wielerformatie uitgekomen bij het bedrijf Mistral AI. Die Europese concurrent van bedrijven als OpenAI en Google moet de Nederlandse ploeg verder helpen in de ontwikkeling. Data is nou eenmaal de toekomst, dus dan kan je er het best maar gebruik van maken.

'Constant verbeteren'

Bij een persmoment van Visma | Lease a Bike in aanloop naar de officiële seizoensopening bij Dwars door Vlaanderen maakte The Bees de nieuwe samenwerking wereldkundig. " Op het hoogste niveau in het wielrennen is het noodzakelijk om jezelf constant te blijven verbeteren. Mistral AI hanteert in zijn eigen vakgebied dezelfde mindset en ik ben ervan overtuigd dat we elkaar door samen te werken naar een nog hoger niveau kunnen tillen", laat directeur Richard Plugge optekenen.

"We kijken altijd naar partners die ons helpen om beter te performen”, voegt Plugge daar aan toe. “Sowieso is het goed om een extra sponsor aan de piramide toe te voegen. Het bedrijf is relatief nieuw, maar ze groeien snel. Het is een van de meest innovatieve merken die er is, daarom past het bij ons. Het is een goede samenwerking voor onze performance. Zij staan al verder in AI dan wij." Het bedrijf krijgt bovendien een plekje op het tenue van de ploeg.

'Essentieel'

Ook Patrick Broe, die de tactieken en strategieën van de ploeg op zich neemt, is zeer te spreken over de samenwerking. " “In het hedendaagse wielrennen is data overal, waardoor het juist inzetten van AI essentieel is om competitief te blijven”, meent Broe. "Mistral AI is een wereldleider in het helpen van organisaties om het volledige potentieel van AI te benutten. Daarom verwachten we veel van deze samenwerking om uiteindelijk samen successen op de weg te behalen.”

Doelstellingen

Of het sluiten van een pact met kunstmatige intelligentie ook daadwerkelijk iets zal doen voor de wielerploeg, moet nog blijken. Het grote doel is om weer eens de Tour de France te winnen met Vingegaard, maar daar moet dus wel Pogacar voor worden verslaan. Ook overwinningen in klassiekers prijken hoog op het wensenlijstje van het team.