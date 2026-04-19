De verschrikkelijke valpartij van Debora Silvestri in Milaan-Sanremo Donne staat bij menig wielerliefhebber nog helder op het netvlies. De Italiaanse vloog met hoge snelheid over de vangrail en belandde met een harde smak op het asfalt, waar ze roerloos bleef liggen. Nu, vier weken later, deelt haar ploeg de foto waar iedereen op wachtte.

Tijdens de afdaling van de legendarische Cipressa reed Silvestri met hoge snelheid richting een groep al gevallen rensters. Ze had geen ruimte meer om te ontwijken, werd de vangrail in geslingerd en viel meters naar beneden op het asfalt. Daar bleef ze roerloos liggen, en de zorgen waren meteen groot.

Zware verwondingen

In het ziekenhuis bleek de schade fors. Silvestri had vijf ribben gebroken en haar schouder verbrijzeld. De eerste dagen waren loodzwaar. "Ik kon mijn bed niet uitkomen en ademde met behulp van zuurstof", vertelde ze aan L'Arena. Haar ziekenhuisverblijf werd daardoor meet meerdere dagen verlengd.

Extra wrang: het was voor Silvestri haar allereerste debuut in een wielermonument. Ze had zich volledig voorbereid om aan te vallen. "Maar toen kwam de val." De beelden terugkijken was pijnlijk. "Ik vloog letterlijk door de lucht. Ik heb enorm veel geluk gehad met hoe het is afgelopen."

Toch herstelde de 27-jarige gestaag. Eerst voorzichtig uit bed, daarna een paar stapjes, en uiteindelijk naar huis. "Het uitzicht hier is de moeite waard, maar thuis heb ik het beter", liet ze vanuit het ziekenhuis weten. Haar vastberadenheid liet ze nooit los. "Ik weet zeker dat ik met dezelfde vastberadenheid als altijd weer aan de slag ga."

Terug op de fiets

En die vastberadenheid werpt nu zijn vruchten af. Haar ploeg Laboral Kutxa-Euskadi deelde zaterdag via Instagram de eerste foto van Silvestri op de weg sinds de crash, met de woorden: "Na veel rust en hard werk heeft ze genoten van haar eerste dag op de weg." Wonderbaarlijk snel, want slechts vier weken geleden lag ze nog met zuurstofondersteuning in het ziekenhuis.

Katarzyna Niewiadoma

De crash ontstond doordat de Poolse Katarzyna Niewiadoma in een blinde bocht ten val kwam in de afdaling van de Cipressa, waarna meerdere rensters de controle verloren. Niewiadoma zelf kwam er met schaafwonden en met blauwe plekken vanaf. Via Instagram liet ze weten dat ze misschien wat opmerkzamer had kunnen zijn, maar dat ze van elke kans gebruik wilde maken.

Ze sprak ook haar dankbaarheid uit richting rivale Kim Le Court, die direct kwam checken of het goed met haar ging. "Ik hoop ook dat alle rensters die betrokken waren bij de crash oké zijn", sloot ze af. Ook voor Niewiadoma zal het nieuws van zaterdag dus goed nieuws zijn: Silvestri zit weer op de fiets.