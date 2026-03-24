Heel de wielerwereld hield afgelopen weekend het hart vast bij de beelden van de zware valpartij van Debora Silvestri. De renster kwam tijdens Milaan-Sanremo Donne in de afdaling ten val. Daags na het incident komt haar ploeg met een hoopgevende update.

Debora Slivestri reed tijdens Milaan-Sanremo Donne in de afdaling van de legendarische Cipressa met hoge snelheid richting een groep al gevallen rensters. Daardoor werd de Italiaanse de vangrails in geslingerd om vervolgens meters naar beneden te vallen en op het asfalt terecht te komen. Daar lieten de beelden zien dat ze roerloos bleef liggen.

La estremecedora caída de Debora Silvestri durante la #MilanoSanRemo femenina.



🙏 El LABORALKutxaTeam ha informado de que "se encuentra estable" tras ser atendida por los servicios médicos de carrera y de urgencias pic.twitter.com/gdkW9375Hu — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 21, 2026

'Goed herstel'

De 27-jarige renster werd direct naar de spoedeisende hulp overgebracht en behandeld. Daar bleek dat ze vijf ribben had gebroken en ook haar schouder had verbrijzeld. Haar ploeg, het Spaanse Laboral Kutxa Team, komt enkele dagen later met een hoopgevende update over Silvestri. "Debora Silvestri laat nog steeds een goed herstel zien, in lijn der verwachting met de ernst van de opgelopen verwondingen", zo begint haar ploeg in een officieel statement op platform X.

Ziekenhuisverblijf

Wel heeft de ongelukkige Silvestri nog veel hulp nodig. "Als gevolg van het ernstige borsttrauma heeft ze nog steeds ademhalingsondersteuning nodig", meldt haar team. "Daarom hebben de medische staf en de artsen van het ziekenhuis waar ze wordt behandeld, besloten haar ziekenhuisverblijf met een paar dagen te verlengen." Voorlopig moet ze dus nog even wachten voor ze uit het ziekenhuis wordt ontslagen.

Parte médico 💊🩺



Debora Silvestri continúa mostrando una evolución clínica favorable, en línea con la gravedad de las lesiones sufridas.



Como consecuencia del fuerte traumatismo torácico, todavía requiere soporte respiratorio por lo que el cuerpo médico del equipo, junto a… pic.twitter.com/2jog5xlPpO — LABORALKutxaTeam (@LABORALkTeam) March 24, 2026

"Deze beslissing weerspiegelt onze wens om ervoor te zorgen dat haar herstel onder de best mogelijke omstandigheden verloopt en dat ze met een gerust hart naar huis kan. Forza Debora", zo besluit haar Spaanse ploeg.

'Tijd om te herstellen'

Eerder meldde Silvestri zelf ook al op social media hoe ze zich voelde. "Dit was absoluut niet de finale die ik me voor had gesteld. Ik voel me best goed. Wel heb ik vijf gebroken ribben en een kleine fractuur in mijn schouder. Het had zeker erger kunnen zijn. Nu is het tijd om te herstellen", liet een optimistische Italiaanse optekenen. Voorlopig moet Silvestri dus nog toekijken, maar we hebben waarschijnlijk nog niet haar laatste koers gezien.