Emotionele Oranje Leeuwin betreurt pijnlijke scheiding: 'Er is helaas genoeg gebeurd'

Oranje Leeuwin Sherida Spitse heeft een heftige periode achter de rug. Ze besloot namelijk te scheiden van haar ex-vrouw, waarmee ze twee kinderen heeft. "Ik heb de keuze gemaakt om uit elkaar te gaan, maar dat betekent niet dat ik de situatie zomaar achter me laat."

Het privéleven van de voetbalster stond dit jaar compleet op zijn kop. "Een scheiding kost alleen maar negatieve energie", vertelt ze openhartig in Helden Magazine. "Uiteindelijk weet ik waarom ik het heb besloten." Toch kan ze niet ontkennen dat het een lastige periode was en nog steeds is.

Handbalicoon Estavana Polman heeft het gezellig met Ajacied in aanloop naar verrassende rentree Estavana Polman heeft even een paar wedstrijdvrije weken bij Rapid Bucuresti, en dat betekent tijd voor wat gezelligheid! Zo deelde voetbalster Sherida Spitse op Instagram een vrolijke foto, waarop ze samen met de handbalster en een groep vriendinnen aan tafel geniet van een wijntje.

Gezinssituatie

Spitse had al sinds 2011 een relatie met haar ex-vrouw. Ze stapten in 2018 in het huwelijksbootje en kregen samen een zoon Jens (8) en dochter Mila (5). Een jaar geleden besloot ze een einde te maken aan het huwelijk. De Ajax-speelster vond het lastig om een weg te vinden in de gezinssituatie na haar relatiebreuk.

"Ik heb de keuze gemaakt om uit elkaar te gaan, maar dat betekent niet dat ik de situatie zomaar achter me laat", vertelt Spitse. Ze wil vooral zorgen dat alles goed geregeld wordt voor de kinderen. "Daar zijn we nu mee bezig. Ik hoop dat het allemaal wat rustiger wordt, vooral voor hen.”

Oranje Leeuwin keert na tien maanden terug in selectie voor Nations League-duels tegen Oostenrijk Bondscoach Andries Jonker van de Oranje Leeuwinnen heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het Nations League-tweeluik tegen Oostenrijk. Voor het eerst in tien maanden beschikt hij weerd over Victoria Pelova.

Tranen

Gelukkig kan Spitse in deze zware periode rekenen op steun van haar ouders en zus. "Ik trek de laatste tijd weer meer naar mijn familie. En natuurlijk ben ik ook weleens bij mijn ouders op de bank geploft en in tranen uitgebarsten, terwijl ik mezelf de vraag stelde waarom het allemaal zo moest gaan."

Toptennisster Maria Sharapova verdween na bruiloft: dit doet de Russische tegenwoordig buiten de spotlights Voormalig toptennisster Maria Sharapova heeft een relatie met een succesvolle Braziliaanse zakenman, met wie ze onlangs een zoon kreeg. Sinds ze gestopt is met tennissen, staat ze minder in de schijnwerpers. We blikken terug op haar carrière en onthullen waar ze zich nu mee bezig houdt.

En dat terwijl ze normaal gesproken niet zo emotioneel is. "Ik hou daar niet zo van, maar soms gebeurt het en dan is het wat het is", zegt ze. "Het hoort bij de verwerking denk ik, want dan spreekt m’n hart."

Strijd

Met haar schoonfamilie heeft ze helaas geen contact meer. "Ik vind dat jammer, want dat had voor mij niet gehoeven. Er is helaas genoeg gebeurd waarop ik verder niet wil ingaan. Dat doe ik niet voor mijn kinderen en ik vind het niet netjes tegenover mijn ex."

"Ik had niet gedacht dat het op zo’n manier zou gaan", geeft de 224-voudig Oranje-international eerlijk toe. "Ik wil helemaal geen strijd, zo iemand ben ik niet.”