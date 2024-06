Wielrenster Ellen van Dijk breekt enkel tijdens trainingskamp in Spanje: 'Alles op alles om de Spelen te halen'

Wielrenster Ellen van Dijk heeft haar enkel gebroken tijdens een trainingskamp in Spanje. Ze verwacht binnen twee weken de training te kunnen hervatten.

"Ik baal natuurlijk ontzettend. Al mijn pijlen zijn gericht op de Spelen en dan is dit het laatste wat je wilt. Ik ben in goede handen bij de medische en technische staf van de KNWU en Lidl-Trek. We gaan samen alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat ik fit aan de start in Parijs verschijn", aldus Van Dijk tegenover de wielerbond.

Ongelukkige botsing

De 37-jarige Van Dijk kwam in Spanje ongelukkig in botsing met een aanhanger. "Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat ze daarbij, naast andere en lichtere schade, haar enkel heeft gebroken", aldus de bond. Van Dijk is inmiddels terug in Nederland en wordt naar verwachting komende week aan haar enkel geopereerd.

De Olympische Spelen beginnen op 26 juli. Van Dijk is met Demi Vollering, Lorena Wiebes en Marianne Vos geselecteerd voor de olympische wegwedstrijd. Van Dijk en Vollering rijden zowel de wegwedstrijd als de tijdrit.

Hattrick aan Nederlands dagsucces: Lorena Wiebes, Marianne Vos en Lucinda Brand juichen Een ongelooflijk vruchtbare dag voor het Nederlandse vrouwenwielrennen. Zaterdag wonnen maar liefst drie rensters een rit: Lorena Wiebes in de Ronde van Groot-Brittannië, Marianne Vos in de Ronde van Catalonië en Lucinda Brand in Dwars door het Hageland.

"Allereerst is het natuurlijk ontzettend balen voor Ellen. De Spelen zijn enorm bijzonder en zijn al geruime tijd haar doel", aldus bondscoach Loes Gunnewijk. "We gaan Ellen zo goed mogelijk ondersteunen in haar weg naar herstel en we bekijken stap voor stap wat de mogelijkheden zijn. De reserves zijn op de hoogte, maar we zullen op een later moment gezamenlijk een weloverwogen besluit nemen."