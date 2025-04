Wout van Aert en Jonas Vingegaard moeten vrezen voor slecht nieuws bij Visma - Lease a Bike

Het wielerseizoen is pas een maand of twee onderweg, maar nu al gonst het van de geruchten over renners die volgend jaar voor een andere ploeg rijden. Dat is bij het Nederlandse Visma - Lease a Bike niet anders, want daar lijkt een belangrijke pion voor veel geld te vertrekken.

Dit voorjaar waren alle ogen gericht op Wout van Aert bij de Nederlandse ploeg. De Belg kon niet afrekenen met toppers als Remco Evenepoel, Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel, maar in zijn kielsoog deed een ploeggenoot het uitstekend. Dat heeft de interesse van veel andere teams gewekt.

De 31-jarige Tiesj Benoot imponeerde namelijk als meesterknecht. Hij werd bijvoorbeeld zesde in de Ronde van Vlaanderen en achtste in de Amstel Gold Race. Tijdens Dwars door Vlaanderen eindigde hij zelfs op het podium (derde). Volgens het medium Wielerflits gaat hij bijna zeker volgend jaar ergens anders fietsen.

Lucratieve aanbieding

De Belg die al sinds 2022 voor de Nederlandse formatie rijdt heeft namelijk een lucratieve aanbieding op zak, zo weet Wielerfilits. Het Franse Decathlon AG3R La Mondiale heet zich gemeld en heeft een 'droomaanbieding' gedaan. Benoot zou voor drie jaar kunnen tekenen bij het team en lijkt daar oren naar te hebben.

Visma wil Benoot behouden

Vanwege zijn goede prestaties wil Visma Lease a Bike dolgraag behouden, maar het lijkt er op dat onze zuiderbuur voor het Franse avontuur kiest. Ook INEOS-Grenadiers toonde interesse, maar lijkt kansloos.

Benoot is geen renner die elk jaar vele ritten wint, maar is wel een belangrijke schakel voor kopmannen als Jonas Vingegaard en Van Aert. Hij hielp de Deen onder meer aan twee Tour-zeges. Zelf won hij overigens ook een paar prachtige ritten. In 2018 schreef hij, toen nog voor Lotto Soudal, de wedstrijd Strade Bianche op zijn naam. In 2023 won hij voor zijn huidige werkgever Kuurne-Brussel-Kuurne.

Luik-Bastenaken-Luik

Benoot verschijnt komende zondag weer aan de start van een fraaie wedstrijd. Dan staat de klassieker Luik-Bastenaken-Luik op het programma. Vorig jaar was Tadej Pogacar daar de beste. De Sloveense wereldkampioen is uiteraard opnieuw een van de topfavorieten, maar krijgt concurrentie van onder meer Remco Evenepoel, Mattias Skjelmose en Tom Pidcock. Evenepoel won de wedstrijd in 2023 en 2022.