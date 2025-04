Remco Evenepoel verwacht spannende strijd in Luik-Bastenaken-Luik: 'Winnen is winnen, ook met één centimeter verschil'

Remco Evenepoel heeft veel ambitie voor Luik-Bastenaken-Luik zondag. Zijn grootste concurrent is Tadej Pogacar, maar de Belg verwacht dat er nog meer renners zullen meedoen om de zege. "Het zal erop aankomen om de koerssituaties goed te lezen."

Evenepoel keerde deze maand met succes terug na een zware periode. De 25-jarige Belg klapte in december tijdens een training op een openstaande autodeur en brak van alles. Het herstel duurde lang, maar bij zijn rentree schreef hij de Brabantse Pijl op zijn naam. Bovendien werd hij derde bij de Amstel Gold Race.

Zondag staat hij vol ambitie aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. "Wat ik in de Amstel een beetje miste, was de koershardheid om extra diep te gaan op de momenten dat het moest. Als ik zondag een goeie dag heb, is er veel mogelijk", aldus Evenepoel.

Hij heeft zichzelf verbaasd met zijn prestaties. "We hadden niet verwacht dat ik al op dit niveau zou zitten. Dat is alleen maar positief voor de komende maanden." Toch is er nog verbetering nodig. "Ik ben zeker nog niet op mijn best en ga proberen om, zoals altijd, zo hoog mogelijk te eindigen. Ik voel zeker geen extra druk, ook niet omdat ik hier al twee keer gewonnen heb." Evenepoel won in 2022 en 2023.

Concurrentie

De grootste concurrent is Pogacar, die Waalse Pijl won. "Het zou mooi zijn als ik Tadej hier kan kloppen, maar revanchegevoelens na woensdag heb ik zeker niet", zegt Evenepoel die ook de andere renners niet uitvlakt. "Ik denk dat, zoals in de Amstel, er nog anderen aanspraak kunnen maken op de zege. En dat het niet per se een rechtstreeks duel met Pogacar wordt."

Het belooft een spannende strijd te worden. "Na een lange koers als die van zondag, zijn er veel opties. Dat hebben we in de Amstel ook gezien. Het zal erop aankomen om de koerssituaties goed te lezen", aldus Evenepoel. "Uiteindelijk zullen we zien wat voor koers het wordt. Winnen is winnen, ook als het met één centimeter verschil is."