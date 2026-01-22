Harrie Lavreysen moet vroeg in het seizoen alweer in topvorm zijn voor de EK baanwielrennen. De toprenner vraagt zich af hoe het met zijn vorm gesteld is. Ondertussen maakt hij zich zorgen om een concurrent die voor het eerst aan de Europese kampioenschappen meedoet.

Lavreysen is "een beetje bang" voor zijn niveau op de EK baanwielrennen van begin volgende maand in het Turkse Konya. "Ik vind dat het heel snel komt op het jaar 2025. Ik had vorig jaar voor de EK hetzelfde gevoel, maar toen ging het uiteindelijk toch heel goed. Dus ik hoop dat het meevalt", zegt de Sportman van het Jaar, die in oktober als eerste ooit vier titels won op één WK.

Ondanks zijn mindere gevoel prolongeerde vijfvoudig olympisch kampioen Lavreysen (28) vorig jaar op de EK in Heusden-Zolder zijn titels op de sprint en keirin. Maar toen ontbrak zijn belangrijkste concurrent Matthew Richardson.

'Daar ben ik wel een beetje bang voor'

"Ik hoop niet dat zijn deelname mij problemen gaat geven, maar ik ben er wel een beetje bang voor. Ik weet niet of hij er op volle oorlogssterkte staat, maar hij zal heel gebrand zijn. Het gaat zijn allereerste EK zijn", zegt Lavreysen na een training in Omnisport in Apeldoorn. Richardson verruilde na de Olympische Spelen van Parijs de Australische ploeg voor Groot-Brittannië.

Lavreysen is hoe dan ook pas tevreden als hij zijn titel op de sprint opnieuw succesvol verdedigt. "Uiteindelijk wil ik de sprint gewoon niet verliezen, dat is wel mijn doel. De keirin is op de laatste dag en die is op de EK altijd lastig, omdat er een paar goede rijders zijn. Ik heb de afgelopen twee jaar de keirin met een voorsprong gewonnen, maar ik ben bang dat dat er niet weer in zit."

Wereldrecord op de 200 meter

Een andere strijd die tussen Lavreysen en Richardson speelt, is die om het wereldrecord op de 200 meter. Die raakte de Brabander vorig jaar kwijt aan zijn twee jaar jongere rivaal, uitgerekend in Konya. Lavreysen wil die toptijd maar wat graag terug, maar mikt daarbij op 2027. "Ik wil niet nu al veel te vroeg pieken richting LA", zegt Lavreysen over de Spelen van 2028.