De klap was enorm bij baanwielrensters Lorena Wiebes en Lisa van Belle, zowel fysiek als mentaal na hun valpartij tijdens de WK-koppelkoers. De twee Nederlandse vrouwen vielen in leidende positie keihard en barstten in tranen uit. Na de mislukte race mat bondscoach Nick Stöpler de schade op en kwam hij met een reactie.

De beelden van de valpartij gingen door merg en been in Chili. Wiebes viel hard op haar schouder en greep er meteen naar. Huilend hinkten beide vrouwen van de baan. Stöpler en de medische staf moesten aan de bak om de twee te verzorgen. Daarom duurde het even voordat hij bij de NOS zijn woordje kon doen over het incident. "Ik baal er ontzettend van", zei de bondscoach. "Ik vind het zo jammer voor hen. Heel veel mensen steken er energie in en ik had het ze zo gegund."

'Combinatie van factoren'

Hoe zag Stöpler dat het mis ging bij de wissel? De vrouwen moesten elkaar doorslingeren in de koppelkoers, maar in plaats van de rit naar het goud af te maken, reden ze elkaar onderuit. "Het ging super goed, niet eens per se het koersverloop waar ik op had gehoopt. Maar ze deden het echt goed, ze hadden veel meer controle en losten veel samen op. Ik had er veel vertrouwen in. Maar wat er gebeurde, is een combinatie van factoren. Het ging heel hard en het was op een lastig moment op de baan."

'Lastig om te zeggen'

Volgens de bondscoach had Wiebes 'niet de ervaring' om te herkennen dat er een flink snelheidsverschil tussen de twee vrouwen zat. "Dan zit er net niet genoeg druk op het voorwiel en rijden ze elkaar onderuit. Dat gebeurt elke prof wel eens een keer, maar dat wil je natuurlijk liever niet op een WK", zei de bondscoach. Maar het belangrijkste is nog: hoe is het met Van Belle en Wiebes? "Dat is lastig om te zeggen. Er lijkt niks gebroken te zijn, dus in die zin gaat het goed. Maar aan de andere kant zijn ze wel heel erg hard gevallen. Als ik al teleurgesteld ben, dan kun je je wel voorstellen hoe zij zich moeten voelen."

Van Belle door op WK baanwielrennen?

Van Belle staat zondag nog op het programma van de slotdag van de WK baanwielrennen, maar kan ze in actie komen op de puntenkoers? "Ze lijken helemaal gezond, dus dat is fijn. Maar we gaan Lisa eerst uitgebreid medisch checken en ik wil ook weten hoe zij zich erover voelt, dus haar deelname bepalen we later", sloot Stöpler het vraaggesprek bij de NOS af.