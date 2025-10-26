Het was oranje boven op de WK baanwielrennen in het Chileense Santiago. Ook bij de koppelkoers leek Nederland op weg naar het goud, maar voor het duo Lorena Wiebes en Lisa van Belle eindigde de race in mineur.

Het Nederlandse duo lag na zeven van de twaalf sprints aan kop toen een val bij een aflossing een einde maakte aan hun wedstrijd. Ze trokken elkaar onderuit, waardoor ze beiden hard vielen. Wiebes leek het meeste last van de val te hebben en greep meteen naar haar schouder. Dat is voor (baan)renners vaak geen goed teken. Ook hinkte ze naar een stoel die voor haar werd klaargezet.

Van Belle leek er beter vanaf te komen, maar had wel een bebloede lip. Zij zocht in tranen een stoel op. Van Belle heeft voor zondag nog de puntenkoers op het programma staan, al is de vraag hoe ze herstelt. Voormalig baanwielrenster Kirstin Wild zag de pijn bij Van Belle. "Dit was haar droom, dit was haar doel. Ze zaten er zo goed in...", riep ze als co-commentator bij de NOS.

Goud naar Groot-Brittannië

De koppelkoers is een wedstrijd voor koppels over 120 ronden (30 km) met daarin twaalf sprints om de punten. Wiebes, die in Santiago al de wereldtitels op de onderdelen scratch en omnium had veroverd, en Van Belle hadden al drie sprints gewonnen.

De Britse vrouwen pakten het goud. Madelaine Leech en Katie Archibald hielden de koppels uit Frankrijk en Italië achter zich.

Treurig einde voor superseizoen Wiebes

Voor de 26-jarige Wiebes was het een triest einde van een mooi seizoen waarin ze op de weg 25 koersen won en twee weken geleden nog wereldkampioen gravelrijden werd.

Qué dura y difícil es la Madison de un mundial.



Las neerlandesas Wiebes y van Belle dominaban la prueba, pero un error en el relevo ha obligado a retirarse cuando acariciaban el título mundial.



📱 https://t.co/cA8MO5MXNF pic.twitter.com/Oc82tANI1a — Teledeporte (@teledeporte) October 25, 2025

De 21-jarige Van Belle veroverde vorig jaar op de Olympische Spelen van Parijs op de koppelkoers met Maike van der Duin verrassend het brons. Van der Duin miste een groot deel van het afgelopen wegseizoen wegens fysieke klachten en het is nog maar de vraag wanneer de Assense haar rentree op de fiets kan maken.