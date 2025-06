De Nederlandse ex-toprenster Chantal van den Broek-Blaak (35) komt uit een diep dal en is daar openhartig over. Inmiddels is ze gestopt na een verschrikkelijke periode, zo omschrijft ze de afgelopen twee jaar waarin ze als moeder terugkeerde in het peloton en daar ongelofelijk mee worstelde.

Van den Broek-Blaak is drievoudig wereldkampioen en een van de beste wielrensters die Nederland ooit gekend heeft. Wie dacht dat daar een mooi afscheid bij hoorde, komt in het geval van haar nogal bedrogen uit. Haar carrière ging voor de buitenwereld als een nachtkaars uit en zelf zat ze ook maanden in het donker. Uitgerekend een hoogtepunt zorgde ervoor dat er 'iets brak' bij Van den Broek-Blaak. "Toen kwam alles eruit. Emoties, frustraties. Ik dacht echt: waar heb ik het verdomme allemaal voor gedaan?", zegt ze in gesprek met het Algemeen Dagblad.

'Ik kwam in een serieuze dip terecht'

Dat moment kan ze nog goed terughalen. Ze was in Arnhem ruim een jaar na de bevalling van haar eerste kind Noa Nederlands kampioene geworden. Haar man Lars en hun dochtertje vierden het feestje op de finish mee. Vervolgens liet haar ploeg SD Worx weten haar niet mee te nemen naar de Tour de France Femmes. "Ik kwam in een serieuze dip terecht, een zwarte periode. Het was een kantelpunt. Ik had nergens energie voor, vaak ziek. Echt wel burn-out-achtige klachten."

'Kwam heel hard aan'

Ze misgunt haar voormalig ploeggenoten niks en 'ergens snapt ze het wel' dat ze niet bij de selectie zat. "Maar voor mij persoonlijk kwam dat gewoon heel hard aan. Met alles wat ik heb laten zien én die NK-titel had ik op meer gehoopt. Op het voordeel van de twijfel. Maar ja, topsport is dan gewoon keihard. Ik wilde laten zien: hé, ik ben er nog hoor. Als moeder ben ik nog steeds dezelfde renster als vroeger. Maar als moeder staat je kind dan gewoon op één, simpel. Topsport is lastig als je concessies doet. Mijn leven was compleet veranderd."

'Gevecht met mezelf'

Ze geeft aan dat, sinds haar terugkeer op de fiets als moeder én topsporter, het 'puur mentaal' misging. "Ik hield te veel ballen in de lucht. Heb veel moeite gehad om mezelf terug te vinden als topsporter. Het gekke is: mijn waardes en trainingen waren echt wel goed. Maar in de wedstrijden lukte het vaak niet. Het was puur mentaal. Ik had heel erg het gevoel dat ik mezelf opnieuw moest bewijzen. Het was een gevecht met mezelf."

'Die tik heb ik nodig gehad'

Begin 2025 maakte ze bekend voor de tweede keer zwanger (Van den Broek-Blaak: "Niet helemaal gepland, maar niet minder mooi.") te zijn én daardoor per direct een punt te zetten achter haar loopbaan. "Daar ben ik helemaal oké mee. Het klinkt misschien gek, maar ik heb die tik nodig gehad. Het is de les van mijn leven geweest. Ik ben weer heel veel over mezelf te weten gekomen. Ik weet nu ook weer echt wat belangrijk is in het leven. Achteraf ben ik dankbaar dat het zo gelopen is. Ik ben helemaal in balans. Nu kan ik trots zijn op mijn carrière en wat ik allemaal heb gepresteerd. Ik ben gewoon gelukkig."