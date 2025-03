Durfal op ski's durft plots niet meer om opmerkelijke reden: 'Ik verlies de controle'

Een voetballer moet geen allergie hebben voor (kunst)gras, een zwemmer heeft een probleem als die paniekerig wordt van water en een F1-coureur kan beter geen wagenziekte hebben. Ook is het knap lastig als een schansspringer last heeft van hoogtevrees. Maar Philipp Raimund heeft dat wel.

De 24-jarige Duitser zou dit weekend deelnemen aan de World Cup Finals skivliegen in Planica (Slovenië). Raimund heeft zich teruggetrokken. Op Instagram legt hij uit dat hij zich daartoe voelt genoodzaakt vanwege hoogtevrees.

"Bij het schansspringen is het meestal geen probleem, maar bij het skivliegen heb ik af en toe het probleem dat mijn lichaam anders reageert", schrijft hij. "Ik verlies dan de controle."

Skivliegen

Skivliegen is in de basis hetzelfde als schansspringen. Het verschil is dat van een grotere schans wordt gesprongen. De skivliegers behalen daardoor snelheden van rond de 110 kilometer per uur en komen tot sprongen van soms wel ruim 200 meter.

In Slovenië worden de deelnemers geacht van een schans van 240 meter hoog af te dalen. De bijnaam van die schans is dan ook Monster Hill. En dat monster boezemt Raimund angsten in. "Dat risico ga ik niet nemen", zegt hij. "Ik weet niet of ik nog de controle over mezelf heb en kan reageren als het misgaat."

Aankijken

Toch heeft hij nog ergens een sprankje hoop dat hij later wel durt te skivliegen vanaf Monster Hill. "Ik ga het eerst drie dagen aankijken", legt hij uit.

"Mocht ik alsnog genoeg vertrouwen hebben, dan vlieg ik zondag misschien wel. Maar ik ga niet vliegen als ik er niet klaar voor ben."

Raimund

Raimund werd twaalfde in de Vierschansentournee 2023/24, vierde op de Europese Spelen en zevende in een Wereldbekerwedstrijd. Hij staat momenteel 22e in de algemene stand van de Wereldbeker.

