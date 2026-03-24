Niek van der Velden heeft de schrik van zijn volgers op de hals gehaald met enkele foto's op sociale media. Te zien valt dat de topsnowboarder in een banaan wordt afgevoerd en naar het ziekenhuis wordt gebracht. Even later komt hij gelukkig met een geruststellende update.

Snowboarder Niek van der Velden draait al jaren mee in de internationale top op het onderdeel slopestyle. Zijn laatste resultaat, afgelopen weekend in het Oostenrijkse Flachau, was een verdienstelijke elfde plaats. Het is wellicht iets lager dan gehoopt, nadat hij als derde eindigde in de kwalificatie.

Afgevoerd in banaan

Maar enkele dagen na de laatste wedstrijd op het World Tour-circuit zorgt Van der Velden voor veel schrik bij zijn fans. Op zijn Instagram plaatst hij namelijk een foto, waarin hij wordt afgevoerd door een banaan. Dat gebeurt op de piste niet zomaar, waardoor het ogenschijnlijk erg lijkt te zijn.

Gelukkig voor zijn volgers komt de 25-jarige snowboarder zelf met een update. "Ik ben oké!", begint Van der Velden in zijn story. "Ik heb vandaag een flinke klap gekregen en ben helemaal buiten bewustzijn geraakt. Ik weet niet meer precies wat er gebeurde, ik werd zomaar wakker in dit ding, zomaar uit het niets."

Ziekenhuis

Iets later deelt Van der Velden ook nog een foto vanuit het ziekenhuis. "Ik adem nog steeds en ik lach nog steeds", schrijft hij bij een foto vanuit een ziekenhuisbed maar met een grote glimlach. "Het gaat goed met mij! Ik moet wel een nachtje in het ziekenhuis blijven, maar gelukkig is er niets ernstigs aan de hand. Bedankt aan iedereen die contact met me heeft opgenomen." De dag erna bestond voor Van der Velden uit het rusten in bed. Met zijn verwondingen lijkt het mee te vallen.

Mislopen Olympische Spelen

Ondanks zijn steevaste positionering in de wereldtop lukte het Van der Velden niet om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Hij kreeg namelijk een harde klap te verduren in zijn privé-leven toen zijn oudere zus Laurie vorig jaar plots overleed bij een ongeluk. Daarna stapte hij tijdelijk uit het Nederlands team, waardoor de Winterspelen niet meer haalbaar waren. Inmiddels heeft Van der Velden weer een glimlach op zijn gezicht, en is hij weer volle bak aan het snowboarden.