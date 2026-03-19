De Duitse bobsleester Lisa Buckwitz is na een hectisch seizoen aan het genieten van een welverdiende vakantie. Ze is vooral bekend van haar carrière buiten de rodelbaan, waar ze pikante foto's maakt voor OnlyFans. Op haar vakantiebestemming is er in ieder geval genoeg natuur om mooie kiekjes te maken.

Het was een chaotisch seizoen voor de Duitse bobsleester Lisa Buckwitz. Met een bomvol programma, onder meer door een vol wereldbekerseizoen én de Olympische Spelen, reisde de 31-jarige atlete de hele wereld rond. Dat kost alles bij elkaar een behoorlijke som geld. Daar had Buckwitz een onorthodoxe oplossing voor.

Bobsleeën is nou eenmaal geen echte vetpot. Eigenlijk alleen rond de Winterspelen is er wereldwijd veel aandacht voor de sport. Eerder vertelde Buckwitz al hoe veel geld het minstens kost om de sport één seizoen op hoog niveau uit te oefenen. " Een volledig seizoen bobsleeën op topniveau kost me ongeveer 50.000 euro", zo liet de Duitse optekenen. "Dat bedrag kreeg ik simpelweg niet rond met sponsoring alleen."

OnlyFans

Daarom koos de atlete uit Berlijn er voor om haar eigen OnlyFans-account te beginnen. Daarop deelt ze geregeld pikante plaatjes. Vanaf 2024 is Buckwitz actief op het platform voor volwassenencontent. En dat doet ze naar behoren. Met meer dan 52.500 volgers, en een behoorlijk aantal betalende abonnees die zo'n 21 euro per maand betalen, zorgt dat voor een welkome bijverdienste. "Dat was een meevaller voor mij. Die extra inkomsten zorgen ervoor dat ik mijn team en trainingen kan blijven financieren."

Vakantie

Nu deelt Buckwitz dat ze op een bijzonder mooie locatie op vakantie is. Na afloop van het seizoen vertrok de Berlijnse namelijk naar Hawaii. Op haar eigen Instagram-account, met ruim 500 duizend volgers, kan ze het dan ook niet laten om weer wat plaatjes te schieten.

"Geen haast. Geen druk. Alleen ik, de oceaan en deze onwerkelijke natuur", schrijft Buckwitz bij een filmpje op haar sociale media. De locatie en de prachtige natuur lenen zich goed voor het maken van spicy content, zo moet de bobsleester zelf gedacht hebben. Inmiddels is ze al ruim een week op de Amerikaanse eilandengroep. Nieuwe foto's komen waarschijnlijk snel op haar OnlyFans.

Succesvolle carrière

Overigens is Buckwitz naast online model ook een behoorlijk verdienstelijke bobsleester. Op de Winterspelen in Italië pakte ze het zilver bij de tweemansbob. In 2018 won ze zelfs een olympische titel op dat onderdeel. Daarnaast werd ze ook al eens Europees en wereldkampioen.