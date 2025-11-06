Blessures zijn er in alle soorten en maten. Zo scheuren voetballers vaak hun kruisbanden en breken wielrenners hun sleutelbenen. Maar er zijn ook opmerkelijke vormen, waarbij een sporter bijvoorbeeld een WK miste door een vallend parfumflesje op zijn voet. Ook de afmelding triatlete Laura Philipp kan in het rijtje bijzonder worden geschaard.

De 38-jarige Duitse zou deze week meedoen aan de halve afstand van het WK Ironman in het Spaanse Marbella. Echter ging er een paar dagen voor de start een streep door haar deelname, vanwege een wel heel opmerkelijke reden. Philipp wil namelijk voor haar zieke hond Nino zorgen.

In een emotioneel Instagram-bericht deelde de 38-jarige: "Mijn beste viervoeter is ernstig ziek geworden en er voor hem zijn betekent nu alles voor me."

Kanshebster op een medaille blijft thuis

Philipp gold als een van de kanshebsters op een medaille in Marbella. Eerder dit jaar pakte ze immers nog brons bij de WK in Hawaii op de hele afstand. In 2024 werd ze zelfs wereldkampioene. "Hoewel het oorspronkelijk niet gepland was, verliep mijn herstel na Hawaii beter dan verwacht, en ik voelde me behoorlijk gemotiveerd en klaar om te beginnen aan een parcours dat ik goed ken – maar mijn prioriteiten zijn veranderd", schreef ze.

"Ik wens iedereen die racen een geweldige dag daar buiten - ik zal jullie vanuit huis aanmoedigen!", sloot de Duitse af.

WK Ironman

De Europees kampioene is wereldrecordhoudster op de volledige Ironman. Dat record scherpte ze aan toen ze in juni van dit jaar de EK-titel won: 8 uur, 3 minuten en 13 seconden. Dat ging over 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer hardlopen. In Marbella zou Philipp de helft van die afstanden moeten afleggen, ware het niet dat haar hond haar het meest nodig heeft op dit moment.

De WK Ironman 70.3 worden op 8 en 9 november gehouden.