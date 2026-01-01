Terwijl de wereld nog lag uit te brakken van de nieuwjaarsfeesten, moesten de schansspringers er op 1 januari al vroeg staan in Garmish-Partenkirchen voor de traditionele opening van het sportjaar. De editie van 2026 werd gekenmerkt door een opvallende diskwalificatie en winnaar.

De Sloveense schansspringer Domen Prevc heeft met overmacht het traditionele nieuwjaarsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Prevc noteerde vanaf de grote schans afstanden van 143 en 141 meter en was daarmee de beste. De Sloveen won ook al de wedstrijd van de Vierschansentournee in Oberstdorf en leidt het klassement na twee van de vier wedstrijden.

Van nul naar twee podia achter elkaar

De 26-jarige Prevc, die tot afgelopen maandag nog nooit op het podium had gestaan in de Vierschansentournee, boekte zijn zestiende individuele wereldbekerzege en dus zijn tweede in de wereldberoemde toernooi over vier verschillende locaties. In beide ronden donderdag liet hij de beste sprong noteren.

Opvallende diskwalificatie

De NOS maakt melding van een opvallende diskwalificatie. Timi Zajc werd net als bij de eerste wedstrijd gediskwalificeerd omdat zijn pak niet aan de eisen voldeed. De Sloveen werd in Oberstdorf nog tweede, ditmaal werd hij al voor de eerste sprong uit de wedstrijd gehaald.

Nog twee schansen te gaan

De Oostenrijker Jan Hörl eindigde in Garmisch als tweede met afstanden van 141 en 131,5 meter. Diens landgenoot Stephan Embacher werd derde met 134 en 141,5 meter. De tournee wordt vervolgd op 4 januari in Innsbruck en sluit op 6 januari af in Bischofshofen.