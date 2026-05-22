Thomas Tüchel heeft de selectie van Engeland voor het WK voetbal bekendgemaakt. De Duitsers neemt 25 spelers mee naar de Verenigde Staten en hij heeft een fors aantal sterren teleur moeten stellen.

Tüchel krijgt in Engeland nogal wat kritiek te verduren vanwege het thuislaten van een aantal topspelers. Cole Palmer (Chelsea), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Phil Foden (Manchester City), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), Jack Grealish (Everton) en Lewis Hall (Newcastle United) is nog maar een greep uit de grote groep topspelers die met Engeland niet meegaat naar het WK.

Toch zijn er ook een aantal spelers die verrassend genoeg wel op een oproep konden rekenen. Zo gaat de 35-jarige oud-Ajax-speler Jordan Henderson wel mee naar het WK. Hij komt tegenwoordig uit voor Brentford. Ook de talentvolle verdedigers Tino Livramento (Newcastle United), Djed Spence (Tottenham Hotspur) en Nico O'Reilly (Manchester City) gaan mee. In de aanval is de naam van Ivan Toney het meest opvallend. Hij speelt voor het Saudische Al Ahli en de spits maakte precies een jaar geleden voor het laatst minuten bij The Three Lions.

Tijdens het WK speelt het Engeland van Tüchel de wedstrijden in Arlington, Foxborough en East Rutherford. Het land zit in een groep met Kroatië, Ghana en Panama. Op 18 juni speelt Engeland de eerste wedstrijd van het toernooi tegen Kroatië.

Routiniers op het WK

Henderson is niet de enige routinier die waarschijnlijk zijn laatste WK zal gaan spelen. Duitsland kiest bijvoorbeeld voor de veertigjarige Manuel Neuer van Bayern München onder de lat. Portugal neemt de 41-jarige Cristiano Ronaldo mee en België lijkt op het middenveld gewoon te gaan starten met de 34-jarige Kevin De Bruyne.

Daar zou met Memphis Depay voor Nederland nog een routinier bij kunnen komen. Hij traint op dit moment weer mee met Corinthians, maar het zal een race tegen de klok worden of de spits het aankomende WK nog gaat halen.

