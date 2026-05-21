Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee maakt er geen geheim van dat hij ook een carrière als volkszanger ambieert. Ter ere van het WK voetbal gaat hij een nieuwe muzikale samenwerking aan met voormalig Oranje-internationals Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder.

Wilfred Genee brengt een single uit ter ere van het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Hij werkt opnieuw samen met zanger John de Bever, maar het duo kreeg ook hulp van oud-voetballers Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder.

Het nummer is een nieuwe versie van het liedje Koekoek, dat De Bever en Genee eerder met elkaar maakten. Dat Van der Vaart en Sneijder mee wilden doen "is natuurlijk wel echt te gek", stellen De Bever en Genee. "Wie had dat ooit gedacht, samen op het middenveld dat ging niet, maar nu staan ze samen te zingen in de studio."

Genee bracht door de jaren heen al verschillende voetballiedjes uit, zoals Nederland Is Helemaal Oranje samen met Johan Derksen, en Johnny Rep, een eerbetoon aan de gelijknamige voetballer.

Zangkunsten Wesley Sneijder

Voor Sneijder is het ook niet voor het eerst dat hij als zanger optreedt. Hij was vorige maand nog te zien in het tv-programma The Masked Singer, waarbij hij vermomd als 'Prins Pils' het nummer Just Say Hello zong van René Froger. De recordinternational van het Nederlands elftal verloor de zangstrijd uiteindelijk van professioneel zanger Tino Martin. "Het was een beetje oneerlijk", zei hij onlangs met een knipoog in Rondo. "Maar hij was geweldig."

Sneijder vertelde vervolgens waarom hij inging op de uitnodiging om mee te doen. "Ik zeg toch altijd dat ik alleen dingen doe waar ik plezier in heb? Dat was dit. Net als af en toe een keertje voetballen ergens nog."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover