Het zal je maar gebeuren als bekende spelersvrouw: op weg naar het WK voetbal gaat het helemaal mis met je koffers. Megan Pickford, de vrouw van de Engelse doelman Jordan Pickford wist met die tegenslag om te gaan en stal de show tijdens het duel met Kroatië (4-2).

Vrijwel alle partners van de Engelse internationals waren aanwezig om The Three Lions naar de overwinning te schreeuwen. Van de vriendin van Jude Bellingham tot de vrouw van doelman Jordan Pickford: de Engelse spelers kregen volop steun vanaf de tribune. Vooral Megan Pickford trok de aandacht met een toepasselijke cowboyhoed en daar bleek meer achter te zitten.

Kofferincident

Megan Pickford, de vrouw van doelman Jordan Pickford met wie ze in 2020 trouwde, beleefde een allesbehalve zorgeloze reis richting het stadion. Via Instagram deed de Engelse WAG (wife and girlfriends) haar verhaal. "Geen enkel ongelukje met een koffer kan me ervan weerhouden mijn man te steunen", schreef ze.

i Megan Pickford

Volgens de Engelse was ze haar koffer kwijtgeraakt, waardoor ze zonder extra kleding kwam te zitten voor de wedstrijd van Engeland. Tóch verscheen ze uiteindelijk gewoon stijlvol op de tribune. Met hulp van anderen stal ze alsnog de show met haar outfit: een wit topje, lichtblauwe spijkerbroek en een opvallende grote hoed. "Met het topje dat ik droeg tijdens mijn reis en een geleende spijkerbroek", schreef ze erbij. Op de houd is het nummer 1 te zien, het rugnummer van haar man.

Klinkende zege voor Engeland

Ondertussen maakte Engeland op het veld óók direct indruk. Harry Kane zette The Three Lions al vroeg op voorsprong via een opnieuw genomen strafschop. Kroatië vocht zich echter knap terug in de wedstrijd dankzij een schitterend afstandsschot van Martin Baturina.

Enerverende tweede helft

Lang konden de Kroaten daar niet van genieten, want Kane sloeg opnieuw toe. De spits kopte raak uit een corner van Declan Rice en zette Engeland weer op voorsprong. Toch ging Kroatië met een goed gevoel de rust in, nadat Petar Musa vlak voor het fluitsignaal de 2-2 binnen tikte na een slimme kopbal van Ivan Perisic.

Na rust kwam Engeland furieus uit de kleedkamer. Jude Bellingham had slechts anderhalve minuut nodig om de 3-2 binnen te schieten en daarmee het stadion opnieuw te laten ontploffen. Kroatië probeerde daarna nog wel terug te komen, maar in de slotfase gooide Marcus Rashford het duel definitief in het slot met de 4-2.

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