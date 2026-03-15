Suriname hoopt zich via de play-offs te plaatsen voor het WK voetbal. Dan moet het langs Bolivia en vervolgens Irak. Er was een hoop onduidelijk over de deelname van het land uit het Midden-Oosten vanwege de oorlog in buurland Iran. Inmiddels weet Suriname waar het aan toe is.

De voetballers van Irak kunnen 'gewoon' aan de play-offs voor een ticket voor het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico deelnemen. "We vertrekken met een privévliegtuig naar Mexico", laat de voetbalbond van Irak in een statement weten. "We hebben contact gehad met een aantal clubs. Onze internationals kunnen zich bij ons voegen."

Bondscoach Graham Arnold van Irak hoopte afgelopen week nog dat wereldvoetbalbond FIFA de play-offwedstrijd voor het WK voetbal tegen Bolivia of het Suriname van bondscoach Henk ten Cate zou uitstellen. Irak moet op 31 maart aantreden in het Mexicaanse Monterrey, maar zat door de oorlog in het Midden-Oosten vast.

Onvrede bij Ten Cate door voorstel Irak

"Als de wedstrijd in Mexico doorgaat, hebben we problemen met het verlaten van Bagdad", zei Arnold tegen CNN. "Ongeveer 60 procent van mijn spelers speelt in Irak, al mijn stafleden wonen in Irak, al mijn medisch personeel woont in Qatar en we hebben momenteel moeite om een visum voor Mexico te krijgen."

"Belachelijk natuurlijk", reageerde Suriname-bondscoach Henk ten Cate eerder bij Rondo toen hij met het voorstel van Irak werd geconfronteerd. "Een week van tevoren... Hoe kan je nou...? Je moet je toch voorbereiden? Dit slaat werkelijk helemaal nergens op. Je kunt moeilijk tegen een land zeggen: gaan jullie maar even wachten, en één week voor het toernooi begint, gaan we de wedstrijd spelen. Dat gaat toch niet? Wat denk je van de voorbereiding?"

Irak speelt op 31 maart tegen de winnaar van het duel tussen Suriname en Bolivia om een ticket voor het WK. Ten Cate en zijn pupillen treffen op 26 maart het Zuid-Amerikaanse land.