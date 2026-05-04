Ronald Koeman was zeer duidelijk zondagavond: Georginio Wijnaldum gaat niet mee naar het WK. Waar de 35-jarige middenvelder nog hoop had op een oproep, nu de middenvelders bij bosjes omvallen, hoeft hij daar niet op te rekenen. "Hij was laatst bij mij thuis, toen hebben we er totaal niet over gesproken", licht Koeman toe.

Na de vele blessures bij Oranje-internationals en het WK dat dichterbij komt, denkt iedereen in Nederland alvast mee met bondscoach Ronald Koeman. De aanvallende middenvelders zijn schaars nu Xavi Simons uit is gevallen, Justin Kluivert mogelijk nog niet fit is en ook verder op het middenveld blessuregevallen oplopen.

Wijnaldum

Een iemand die graag meedacht was Georginio Wijnaldum. De middenvelder van Al Ettifaq deed een open sollicitatie in De Telegraaf maar kreeg geen fijne boodschap van Koeman. "Nee, hij staat niet op de lijst", vertelt Koeman. "Ik heb Gini twee maanden geleden bij mij thuis gehad en toen hebben we een gesprek gehad. Dat was redelijk laat, het was de evaluatie tijdens het EK in 2024", herinnert Koeman zich.

Wijnaldum wilde het daar nog graag over hebben, hij speelde niet zoveel in die tijd. "Hij is drie keer ingevallen, vond hij achteraf te weinig. Maar hij was ook niet blij met zijn eigen rol. Daar hebben we toen over gesproken. Het is daarna ook niet over het WK gegaan, ook omdat het voor mij een gepasseerd station is. Voor hem was dat blijkbaar nog niet helemaal duidelijk."

Guus Til

Ook Koeman las het interview in De Telegraaf en vond dat toch opvallend. "Ik begreep daaruit dat hij toch graag naar het WK wil en toen vond ik het wel nodig hem even te bellen. Toen heb ik hem gezegd dat ik de voorkeur aan anderen geef. Ik heb hem sinds het EK niet meer geselecteerd, ik gaf de voorkeur aan andere mensen en daar ben ik zeer tevreden over", legt hij uit.

Iemand die wel 'een kans' maakt is Guus Til. "Hij maakt kans. Je verwacht dat iedereen zich goed in zijn rol kan schikken. De ene kan dat beter dan de ander. Het is een jongen die goed in de groep ligt, hij is een lopende tien die voor de goal komt. Hij is kopsterk en heeft een geweldige instelling. Dat vind ik belangrijk."

WK voetbal

Het WK voetbal start op op 11 juni met Mexico tegen Zuid-Afrika. Voor het Nederlands elftal begint het allemaal op 14 juni, dan speelt de ploeg van Koeman tegen Japan. Later volgen de andere groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië.