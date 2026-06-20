Ronald Koeman kijkt met tevredenheid terug op de eerste helft van Oranje tegen Zweden, maar vlak voor rust ergerde de 63-jarige bondscoach zich enorm aan de arbitrage. Hij was het totaal niet eens met een opvallende beslissing.

Nederland kwam al vroeg op voorsprong dankzij een fraaie treffer van Brian Brobbey. De 24-jarige aanvaller van Sunderland verdubbelde in de zeventiende minuut zelfs de score. Lange tijd leek Oranje geen problemen te kennen, maar richting het einde van de eerste helft moest Bart Verbruggen toch enkele keren ingrijpen.

Irritatie bij Koeman

In de absolute slotfase van de eerste helft moest Oranje alle zeilen bijzetten. Het was letterlijk aftellen tot het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Michael Oliver. De Engelsman gaf vier minuten extra tijd, maar daar bleef het niet bij. Zonder duidelijke aanleiding liet Oliver namelijk nóg een extra minuut doorspelen.

Dat zorgde voor flinke frustratie bij de technische staf van het Nederlands elftal. De bank sprong massaal op om verhaal te halen na de opmerkelijke beslissing van Oliver. De vierde official probeerde Koeman en Ruud van Nistelrooij te kalmeren, maar zonder resultaat. De scheidsrechter liet in de vijfde minuut van de blessuretijd zelfs nog een corner nemen, al liep het uiteindelijk met een sisser af.

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