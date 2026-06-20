Veel voetbalfans vinden het leuk om de familie en partners van de internationals op het WK voetbal te volgen. Vaak zorgen 'Wags' als Mikky Kiemeney voor aandoenlijke plaatjes. Dat geldt echter niet voor ex-topvoetballer Roy Keane. Hij is totaal niet te spreken over het gedrag van de spelersvrouwen op het WK voetbal.

Tijdens het WK voetbal gaat de aandacht naast de spelers ook uit naar hun vrouwen en kinderen. De plaatjes van het kroost van de Oranje-internationals met hun ouders tijdens een vrije dag deden menig hart smelten. Toch komt er ook kritiek op de steeds toenemende rol van spelersvrouwen en vriendinnen, zogeheten Wags, vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Forse kritiek

Oud-voetballer Roy Keane, die er sowieso om bekend staat nooit een blad voor de mond te nemen, heeft stevige kritiek geuit op de spelersvrouwen. Hij kan er met zijn hoofd niet bij waarom de wags (wives and girlfriends) van de voetballers steevast met het shirt van hun geliefde lopen. Ook bij Oranje zien we steeds vaker dat de partners paraderen met de naam van hun man achterop.

"Tijdens het WK, wanneer alle vrouwen en families van de spelers naar de wedstrijd gaan, dragen al die vrouwen shirts met de namen van de spelers op de rug, wauw.", begint de oud-speler van onder meer Manchester United in de podcast The Overlap. "Bij kinderen is dat prima, maar de vrouwen en partners die hun shirts dragen, met hun naam op de rug, wauw."

'Snel weer uit elkaar'

Het leidt tot verbazing bij de eveneens aanwezige oud-voetballers Ian Wright en Gary Neville. "Mij maakt het niet zoveel uit", stelt Wright. Dat kan Keane op zijn beurt dan weer niet begrijpen. "Een jaar later zijn de meesten van hen alweer uit elkaar. En ze laten allemaal foto’s maken, terwijl ze naar de naam op de rug wijzen. We weten wel met wie je getrouwd bent hoor."

"Je ziet het alleen gebeuren tijdens WK’s", vervolgt Keane. "Je ziet het niet tijdens het reguliere seizoen op Old Trafford of Anfield gebeuren. Wat is er zo speciaal aan het WK?", besluit hij. Ondanks de kritiek van de oud-middenvelder lijken de spelersvrouwen gewoon door te gaan met het dragen van het shirt van hun partner met trots. Ook zaterdagavond zullen er bij de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden ongetwijfeld wags rondlopen met de naam van hun man achterop.

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