Bondscoach Ronald Koeman maakte afgelopen week de selectie bekend van het Nederlands elftal voor het WK voetbal, maar inmiddels is ook duidelijk wie welk rugnummer zal gaan dragen. Daarbij vallen vooral die van Wout Weghorst en de teruggekeerde Marten de Roon op. Bekijk hieronder de rugnummers van de Oranje-spelers.

Nederland maakte vorige week de definitieve selectie al bekend, maar de deadline om die aan de FIFA door te geven was pas maandag. Een dag later deelde de wereldvoetbalbond vervolgens de definitieve lijsten van alle deelnemende landen en daar zat voor de buitenwereld ook iets nieuws bij, want daar staan de rugnummers van alle spelers op. Waaronder dus die van Oranje.

Weghorst krijgt nummer 9, opvallend getal De Roon

Die nummers zeggen meestal ook al iets over de opstelling van landen, want de basisspelers krijgen vaak de getallen 1 tot en met 11. Dat lijkt bij het Nederlands elftal echter niet het geval. Zo heeft Wout Weghorst nummer 9 gekregen en dat is normaal gesproken het nummer voor de eerste spits. Memphis Depay is onder Koeman echter eigenlijk altijd de vaste spits geweest. Depay zal zoals altijd ook op het WK weer nummer 10 dragen.

Opvallend is ook het rugnummer van Marten de Roon. De routinier keerde na twee jaar afwezigheid voor het WK plotseling terug bij Oranje, maar heeft een nummer gekregen dat niet standaard is voor een middenvelder. De Roon zal tijdens het WK met 3 achterop zijn rug spelen. Ook bij hem lijkt het onwaarschijnlijk dat hij een basisplaats zal krijgen van Koeman. De Roon speelde op het vorige WK nog met nummer 15, maar die gaat nu naar Micky van de Ven.

Dat er ook wisselspelers een laag rugnummer hebben gekregen, komt mede door het feit dat enkele sterkhouders al jarenlang met een hoog nummer spelen. Zo zijn Frenkie de Jong en Denzel Dumfries zo goed als zeker van een plek in de basis op het WK, maar zij spelen altijd respectievelijk met nummer 21 en 22. Dat is ook deze keer hun nummer.

Rugnummers Nederlands elftal op WK voetbal

Bart Verbruggen Jurriën Timber Marten de Roon Virgil van Dijk Nathan Aké Jan-Paul van Hecke Justin Kluivert Ryan Gravenberch Wout Weghorst Memphis Depay Cody Gakpo Mats Wieffer Robin Roefs Tijjani Reijnders Micky van de Ven Guus Til Noa Lang Donyell Malen Brian Brobbey Teun Koopmeiners Frenkie de Jong Denzel Dumfries Mark Flekken Crysencio Summerville Jorrel Hato Quinten Timber

Voorbereiding WK voetbal

De nummers zullen woensdag voor het eerst te zien zijn, want dan speelt Oranje de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding. In Rotterdam is dan Algerije de tegenstander. Dat is ook direct de uitzwaaiwedstrijd, want Nederland vliegt een dag later richting de Verenigde Staten. Daar speelt het op 8 juni nog een oefenduel tegen Oezbekistan.

Het WK start vervolgens op 11 juni, maar Nederland komt drie dagen later voor het eerst in actie. Op 14 juni speelt het tegen Japan. Daarna neemt Oranje het ook nog op tegen Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni).

